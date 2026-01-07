Η Ντενίζ Ακσόι, η Τουρκάλα δημοσιογράφος που έκανε την flash interview του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, απολογήθηκε για το πώς βγήκε η ερώτησή της προς τον Λιθουανό κόουτς.

Η Ντενίζ Ακσόι έκανε ερώτηση στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για τα τρίποντα του Γουέιντ Μπόλντγουϊν που «έπεφταν από την οροφή του γηπέδου, σαν να έσταζαν σταγόνες βροχής», με τον Σάρας να απαντά για το... ΣΕΦ και το πρόβλημα στην οροφή.

Η ίδια η Ντενίζ Ακσόι, λίγη ώρα μετά από την flash interview με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, απολογήθηκε με ένα story στο Instagram, τονίζοντας πως δεν ήθελε να προσβάλει τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε η Ντενίζ Ακσόι:

«Θέλω να πω μερικά πράγματα για τη συνέντευξη με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη: Δεν είχα ποτέ πρόθεση να επιτεθώ στον Ολυμπιακό ή να τον προσβάλω, με οποιονδήποτε τρόπο. Στην ένταση μια ζωντανής στιγμής μετά από έναν αγώνα, τα λόγια μου δεν αντικατοπτρίζουν αυτό που πραγματικά εννοούσα.

Στη δουλειά μου προσπαθώ πάντα να συμπεριφέρομαι σε όλους με τον ίδιο σεβασμό και να κρατώ την ίδια επαγγελματική απόσταση. Το μπάσκετ είναι μια μεγάλη οικογένεια και πραγματικά τους προσεγγίζω όλους με την ίδια προσοχή και με την ίδια εκτίμηση.

Έχοντας αυτό κατά νου, λυπάμαι ειλικρινά που τα λόγια μου προκάλεσαν οποιαδήποτε παρεξήγηση. Ζητώ ειλικρινή συγγνώμη από όποιον αισθάνεται ότι προσβλήθηκε. Τρέφω μεγάλο σεβασμό στον Ολυμπιακό. Στέλνω τις ευχές και την υποστήριξή μου στην οικογένεια του Ολυμπιακού, όπως κάνω πάντα».