Ο Κώστας Παπανικολάου έγινε ο κορυφαίος ριμπάουντερ στην ιστορία του Ολυμπιακού, με τον αρχηγό της ομάδας του Πειραιά να ξεπερνά τον Γιώργο Πρίντεζη!

Αναλυτικά η ενημέρωση για τον Κώστα Παπανικολάου:

Ο Κώστας Παπανικολάου έγραψε ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του Ολυμπιακού στην EuroLeague.

Με το πρώτο του ριμπάουντ στην αναμέτρηση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» έφτασε τα 1.364 ριμπάουντ και έγινε ο κορυφαίος ριμπάουντερ στην ιστορία του συλλόγου στη διοργάνωση, ξεπερνώντας τον Γιώργο Πρίντεζη που στην δική του θρυλική διαδρομή μάζεψε 1.363.

Ένα ακόμη σπουδαίο επίτευγμα για έναν παίκτη-σύμβολο του Ολυμπιακού, που εδώ και χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς εντός κι εκτός παρκέ, με συνέπεια, αυταπάρνηση και απόλυτη ταύτιση με τις αξίες της ομάδας.Την πρώτη πεντάδα των κορυφαίων ριμπάουντερ του Ολυμπιακού στην EuroLeague συμπλήρωσαν οι:

Νίκολα Μιλουτίνοφ (1.207)

Σάσα Βεζένκοφ (1.159 - πριν από το παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε)

Μουσταφά Φαλ (653)