Σίλβα: Στην 12άδα της Φενέρ για το ματς με τον Ολυμπιακό
Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες ο Κρις Σίλβα, αφού πλέον θα φορά τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε!
Ο Γκαμπονέζος σέντερ δεν έχασε καθόλου χρόνο μετά την επίσημη συμφωνία του με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και έσπευσε να παρακολουθήσει δια ζώσης το ντέρμπι με τη Μπεσίκτας.
Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ βρίσκεται κανονικά στην 12άδα της Φενέρ για το εντός έδρας ματς κόντρα στον Ολυμπιακό για την 20η αγωνιστική της Euroleague.
H oμάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εκτός του Γκαμπονέζου σέντερ που εντυπωσίασε με τη φανέλα της ΑΕΚ σε Ελλάδα και BCL, έχει τους Κεμ Μπιρτς και Αρμάντο Μπέικοτ στη θέση του σέντερ.
