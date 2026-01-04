Ο Κρις Σίλβα πήρε ήδη την πρώτη γεύση από τη νέα του ομάδα καθώς παρακολουθεί δια ζώσης το μεγάλο ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος.

Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται ήδη ο Κρις Σίλβα προκειμένου να ενσωματωθεί στη Φενέρμπαχτσε!

Ο Γκαμπονέζος σέντερ δεν έχασε καθόλου χρόνο μετά την επίσημη συμφωνία του με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και έσπευσε να παρακολουθήσει δια ζώσης το ντέρμπι της Πόλης.

Σχεδόν από το αεροδρόμιο βρέθηκε στην «Akatlar Arena» την οποία χρησιμοποιεί ως έδρα η Μπεσίκτας προκειμένου να πάρει μια πρώτη «γεύση» από τη νέα του ομάδα.

Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει προπονήσεις και να τεθεί στην διάθεση του Σάρας για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την Τρίτη (6/1) στην Κωνσταντινούπολη.