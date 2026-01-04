Φενέρμπαχτσε: Ο Σίλβα παρακολουθεί το ντέρμπι με την Μπεσίκτας
Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται ήδη ο Κρις Σίλβα προκειμένου να ενσωματωθεί στη Φενέρμπαχτσε!
Ο Γκαμπονέζος σέντερ δεν έχασε καθόλου χρόνο μετά την επίσημη συμφωνία του με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και έσπευσε να παρακολουθήσει δια ζώσης το ντέρμπι της Πόλης.
Σχεδόν από το αεροδρόμιο βρέθηκε στην «Akatlar Arena» την οποία χρησιμοποιεί ως έδρα η Μπεσίκτας προκειμένου να πάρει μια πρώτη «γεύση» από τη νέα του ομάδα.
Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει προπονήσεις και να τεθεί στην διάθεση του Σάρας για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την Τρίτη (6/1) στην Κωνσταντινούπολη.
🏀 Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Chris Silva, Beşiktaş GAİN x Fenerbahçe Beko karşılaşması için Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde.#TSBSL #beINSPORTS pic.twitter.com/kxD61VqRUG— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 4, 2026
