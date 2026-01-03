Ο Κρις Σίλβα μετακόμισε και επίσημα στη Φενέρμπαχτσε, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαμπονέζου σέντερ από την ΑΕΚ.

Ο Κρις Σίλβα ενημέρωσε εδώ και μερικές ημέρες την ΑΕΚ πως θα αποχωρήσει για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και αυτός είναι η Φενέρμπαχτσε.

Ο Γκαμπονέζος σέντερ (29 ετών) υπέγραψε συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα για 1+1 χρόνια και μετακομίζει στην EuroLeague, μετά το εξαιρετικό του πρώτο μισό με τους «κιτρινόμαυρους».

Ο Σίλβα ήταν ο καλύτερος σέντερ του BCL με την ΑΕΚ και η Φενέρμπαχτσε πλήρωσε το buy out που υπήρχε στο συμβόλαιό του για την EuroLeague από την 1η Γενάρη, ώστε να τον εντάξει στο δυναμικό της. Έτσι, η Φενέρμπαχτσε απέκτησε έναν σέντερ που έψαχνε για να ενισχυθεί στη frontline της, με τον Σίλβα να κάνει το βήμα που ήθελε για την EuroLeague.

Στο BCL με την ΑΕΚ, ο Σίλβα μέτρησε σε 5 παιχνίδια 14.8 πόντους, μαζί με 8.0 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και 3 λάθη, σε περίπου 25,5 λεπτά.