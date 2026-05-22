Oι οπαδοί της Φενέρ που δεν είχαν προμηθευτεί τα εισιτήρια που έχουν πληρώσει και έμειναν στο Θησείο, ξεκινούν να μπαίνουν στους συρμούς με... χαρτί δίχως εισιτήρια.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει για το πρόβλημα με τους κατόχους των εισιτηρίων, το οποίο δημιουργούσε θέματα και στις ώρες των ημιτελικών.

Στο Θησείο υπήρξε αναστάτωση, καθώς οπαδοί των Τούρκων δεν είχαν παραλάβει ακόμα εισιτήρια τους και ας τα είχαν πληρώσει. Η ΕΛΑΣ είπε στους οπαδούς της Φενέρ να επιβιβαστούν στους συρμούς, με εκείνους να απαντούν πως δεν έχουν εισιτήρια.

Αρκετοί παρέμειναν στο Θησείο αφού δεν είχαν λάβει τα εισιτήρια που είχαν πληρώσει και πλέον υπάρχει νέα εξέλιξη. Μπαίνουν και οι υπόλοιποι οπαδοί της Φενερ στους συρμούς κι ας μην έχουν εισιτήριο. Η αστυνομία κρατάει τα ονόματα τους σε χαρτί!

Αν έχουν έρθει μέχρι να φτάσουν ΟΑΚΑ τα εισιτήρια θα μπουν στο γήπεδο. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπουν στο T-Center.

🟡💥 Η ΕΛ.ΑΣ. κρατάει ονόματα οπαδών της Φενέρ σε... χαρτί και δίνει το «OK» για επιβίβαση χωρίς εισιτήρια! pic.twitter.com/et28gBsqH0 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 22, 2026

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

