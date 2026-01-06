Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παρέταξε... 11άδα στο ματς του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρ για την 20η αγωνιστική της EuroLeague.

Με 11 παίκτες θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός την Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεσή του τελικά ούτε τον Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί, με αποτέλεσμα να παρατάξει 11άδα στο ματς της Πόλης.

Θυμίζουμε πως εκτός είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Τάισον Γουόρντ, ο Σακίλ ΜακΚίσικ, αλλά και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα την Δευτέρα (5/1).

Αναλυτικά η 11άδα του Ολυμπιακού: