Ολυμπιακός: Με 11άδα κόντρα στη Φενέρ
Με 11 παίκτες θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός την Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεσή του τελικά ούτε τον Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί, με αποτέλεσμα να παρατάξει 11άδα στο ματς της Πόλης.
Θυμίζουμε πως εκτός είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Τάισον Γουόρντ, ο Σακίλ ΜακΚίσικ, αλλά και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα την Δευτέρα (5/1).
Αναλυτικά η 11άδα του Ολυμπιακού:
- Γουόκαπ
- Λαρεντζάκης
- Μόρις
- Βεζένκοβ
- Παπανικολάου
- Νετζήπογλου
- Ντόρσεϊ
- Πίτερς
- Αντετοκούνμπο
- Χολ
- Φουρνιέ
