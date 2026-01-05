Ο Τζαμπάρι Πάρκερ με αφορμή τον αγώνα με την Μονακό στο πριγκιπάτο την Τρίτη (6/1, 20:30) αναφέρθηκε στον τρόπο που χρησιμοποιείται στην Παρτίζαν.

Στο επίκεντρο της οργής του κόσμου βρέθηκε στην Παρτίζαν ο Τζαμπάρι Πάρκερ, μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ χλευάστηκε πολύ, αλλά έμεινε σιωπηλός και δεν είπε το παραμικρό.

Όλο αυτό το διάστημα περνάει πολύ δύσκολα, όμως προσπαθεί να μείνει συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, για να βοηθήσει την ομάδα του. Η έλευση του Ζοάν Πενιαρόγια με τον οποίο συνεργάστηκε στην Μπαρτσελόνα αποτελεί μια «σανίδα σωτηρίας» για τον ίδιο, με την ελπίδα πως θα βρει τον καλό του εαυτό.

«Έχουμε παίκτες που πιστεύουν στον εαυτό τους, που είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση. Προσωπικά, χρειάζομαι μόνο λεπτά συμμετοχής για να βρω τον ρυθμό. Δεν είμαι σίγουρος αν έχω παίξει συνεχόμενα παιχνίδια αυτή τη σεζόν, αλλά αν το πετύχω, ξέρω τι πρέπει να κάνω για να γίνω καλύτερος. Ήταν ένα περίεργο συναίσθημα που έπαιξα σε κάποια παιχνίδια και σε κάποια όχι, αλλά προσπάθησα να παραμείνω θετικός, επαγγελματίας σε όλα και περιμένω την ευκαιρία μου» εξήγησε ο Τζαμπάρι Πάρκερ.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ που είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας βλέπει κάτι καλό στην ατμόσφαιρα.

«Γινόμαστε καλύτεροι. Έχουμε τις προσδοκίες μας και τι θέλουμε να πετύχουμε το επόμενο διάστημα. Η ατμόσφαιρα είναι καλή, εναντίον της Βαλένθια ήμασταν συνέχεια μέσα στο παιχνίδι, αλλά τα τελευταία δύο λεπτά που το έκριναν δεν ήμασταν καλοί. Πιστεύω όμως σε αυτή την ομάδα» .

Για την αναμέτρηση με τη Μονακό, επισήμανε: «Θα δούμε την ανάλυση στο βίντεο, θα δούμε τι κάνει η Μονακό στο παρκέ και θα προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτό».

Όσο για τη συνεργασία με τον Ζοάν Πενιαρόγια, υπογράμμισε: «Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο. Γνωριζόμαστε από πέρυσι. Παίζει ένα παρόμοιο σύστημα με εκείνο στην Μπαρτσελόνα, φυσικά με κάποιες προσθήκες, ανάλογα με τους παίκτες που είναι διαθέσιμοι. Γενικά, το σύστημα μας είναι παρόμοιο και νιώθω καλά σε αυτό».

Τέλος για την προσαρμογή του Κάμερον Πέιν, είπε: «Είναι ο παίκτης που χρειαζόμασταν, είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας και ξέρει τι πρέπει να κάνει».