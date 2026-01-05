Στην Παρτίζαν παραμένει αν και δέχθηκε δυο καλές προτάσεις ο Ντουέιν Ουάσινγκτον.

Την ευκαιρία να αποχωρήσει από την Παρτίζαν είχε ο Ντουέιν Ουάσινγκτον, καθώς υπήρξαν δυο πολύ καλές προτάσεις στα χέρια του, για να συνεχίσει την καριέρα του, όμως εκείνος επέλεξε να παραμείνει στο Βελιγράδι.

Ο Αμερικανός γκαρντ φαίνεται πως είχε δυο πολύ καλές προτάσεις από την Μακάμπι Τελ Αβίβ και την Μπάγερν Μονάχου, αλλά τελικά δεν τις αποδέχθηκε. Αντιθέτως, ο ίδιος ο παίκτης ενημέρωσε επίσημα τους ανθρώπους της Παρτίζαν ότι δεν επιθυμεί να αλλάξει περιβάλλον, κλείνοντας το θέμα της αποχώρησης του. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει ο ίδιος δεν έχει δείξει ακόμα όλα όσα μπορεί να κάνει στο παρκέ, γι’ αυτό και θέλει να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη σερβική ομάδα.

Αυτή τη στιγμή ο Ντουέιν Ουάσινγκτον βρίσκεται εκτός ομάδας και ο Ζοάν Πενιαρόγια δεν μπορεί να υπολογίζει σε αυτόν λόγω της ίωσης που τον ταλαιπωρεί, ωστόσο αναμένεται να επιστρέψει σύντομα. Όσο απουσιάζει, οι υπόλοιποι γκαρντ θα πρέπει να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες στα εκτός έδρας παιχνίδια με τη Μονακό και την Μπαρτσελόνα. Ίσως αυτή να είναι και μια ευκαιρία για τον Σέικ Μίλτον να βρει ξανά ρυθμό.

Η είδηση της παραμονής του Ντουέιν Ουάσινγκτον στην ομάδα ήταν κάτι πολύ καλό, καθώς ήδη είχε αποχωρήσει ο Ταϊρίκ Τζόουνς που συνεχίζει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Η περαιτέρω αποδυνάμωση θα προκαλούσε μεγάλα προβλήματα στον σύλλογο.

Με την έλευση του Ζοάν Πενιαρόγια μπορεί να έφυγε η μπάλα από τα χέρια του Ντουέιν Ουάσινγκτον, αλλά η προσφορά του είναι πολύ σημαντική. Σε 19 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα στην Euroleague, έχει μέσο όρο 14.1 πόντους, 2.3 ασίστ και 1.2 ριμπάουντ. Παράλληλα, είναι ο πιο πολύτιμος παίκτης και ο πρώτος σκόρερ της Αδριατικής Λίγκας (ABA League), όπου μετράει 23 πόντους μέσο όρο, 3.1 ασίστ και 1.9 ριμπάουντ ανά αγώνα.