Ο προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο Πέπε Ποέτα αναφέρθηκε στην κατάσταση των τραυματιών πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών εν όψει του αγώνα της 20ης αγωνιστικής της Euroleague την Τρίτη (6/1, 21:15) με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens.

Ο προπονητής της Ιταλικής ομάδας Πέπε Ποέτα ξεδιάλυνε την κατάσταση σχετικά με τους τραυματίες και την πορεία της αποθεραπείας τους, καθώς ταλαιπωρούνται αρκετές εβδομάδες.

Οι Ντιόπ και Σεστίνα δεν πρόκειται να αγωνιστούν μέχρι και τον Μάρτιο, ενώ μεγαλύτερη αισιοδοξία υπάρχει στην υπόθεση του Λεάντρο Μπολμάρο, ο οποίος σύντομα θα είναι διαθέσιμος, όχι όμως στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Όσον αφορά τον Τονούτ, ούτε αυτός θα είναι διαθέσιμος στο προσεχές διάστημα.

«Ο Ντιόπ και η Σιστίνα αναμένεται να επιστρέψουν τον Μάρτιο, οπότε θα χρειαστεί μεγάλη αναμονή. Ο Λεάντρο Μπολμάρο είναι πιο κοντά στην επιστροφή. Θα χρειαστεί επίσης μεγάλη αναμονή για τον Στέφανο Τονούτ» εξήγησε ο Πέπε Ποέτα.

Μάλιστα, εξήγησε πως η Αρμάνι βρίσκεται στην αγορά και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, όσον αφορά την ενίσχυση της. Οι Ιταλοί παρακολουθούν όλες τις περιπτώσεις ελεύθερων παικτών ή εκείνων που μπορούν να βγουν από συμβόλαιο και θα κινηθεί αναλόγως. Πάντως, άμεσα δεν «καίγονται» για να πάρουν παίκτη.

