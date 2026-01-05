Σλούκας: «Είμαι τόσα χρόνια στη EuroLeague και δεν θυμάμαι ποτέ να πηγαίνουν όλα τέλεια»

Ο Κώστας Σλούκας αναφέρθηκε στην αναμέτρηση με την Αρμάνι (6/1, 21:15) και εξήγησε πως το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι να βγει από το... τούνελ που βρίσκεται.

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε στη Media Day του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα με την Αρμάνι στο Telekom Center Athens (6/1, 21:15, LIVE από το Gazzetta), τονίζοντας στην αρχική τοποθέτησή του:

«Προφανώς, πρέπει να κερδίσουμε την Αρμάνι. Τα εντός έδρας παιχνίδια πονάνε περισσότερο όταν χάνονται, ειδικά από τον αιώνιο αντίπαλο. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, γιατί αν τα καταφέρουμε και πάρουμε τις νίκες, θα βρεθούμε ψηλά στη βαθμολογία, ακόμη και πρώτοι. Επίσης, αυτό που ήθελα να πω... Στη EuroLeague είμαι 17-18 χρόνια και δεν θυμάμαι ποτέ να πηγαίνουν όλα τέλεια. Αυτή είναι και η ομορφιά: υπάρχουν αντιξοότητες, υπάρχουν δυσκολίες μέσα στη χρονιά που πρέπει να τις αντιμετωπίσεις, για να μπορέσεις στο τέλος να πανηγυρίσεις. Οπότε συνεχίζουμε».

Και πρόσθεσε: «Φυσικά, μια ήττα από τον Ολυμπιακό πονάει, ειδικά εντός έδρας και με την κακή εμφάνιση που κάναμε. Υπήρχαν ιδιαίτερες καταστάσεις πριν από το παιχνίδι, όπως οι ιώσεις. Παρόλα αυτά, η εικόνα μας δεν ήταν καλή, και αυτό με προβληματίζει. Όπως είπα, η ήττα από τον Ολυμπιακό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα, αλλά συνεχίζουμε. Η EuroLeague είναι ένας μαραθώνιος και οφείλουμε να βγούμε από αυτό το "μικρό τούνελ" που βρισκόμαστε. Η Αρμάνι και η Βίρτους είναι ομάδες με ποιότητα και ταλέντο. Ειδικά η Αρμάνι. Πρέπει η άμυνά μας να είναι πιο επιθετική. Το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι να εμφανιστεί με καλό πρόσωπο. Αν το καταφέρουμε, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα απέναντι σε καμία ομάδα».

Ο Κώστας Σλούκας ρωτήθηκε για την κατάστασή του: «Προσπαθώ να μπω. Είμαι εκτός ρυθμού. Θα δώσω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω και να πάρουμε τις νίκες».