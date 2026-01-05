Γουόκαπ για τη νίκη επί του Παναθηναϊκού: «Δείξαμε χαρακτήρα απέναντι σε μία καλή ομάδα»

Ο Τόμας Γουόκαπ, τοποθετήθηκε στις δηλώσεις του σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στον Ολυμπιακό, μετά την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη (06/01, 19:45), στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Τόμας Γουόκαπ, μίλησε στην κάμερα της NOVA και αναφέρθηκε στις δηλώσεις του στο παιχνίδι, καθώς και στην κατάσταση και το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα, μετά το σερί των θετικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, τοποθετήθηκε και για τον Μόντε Μόρις στη μέχρι τώρα παρουσία του, όπως και για τη νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τόμας Γουόκαπ:

Για την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά τις ήττες από Βαλένθια και Μπαρτσελόνα:

«Ακόμα και στη Βαλένθια η ήττα ήταν σκληρή, ακόμα και στο ματς με την Μπαρτσελόνα. Δεν παίξαμε το μπάσκετ μας, αυτό που θέλουμε και εκπροσωπούμε και θέλουν και οι οπαδοί μας. Από τότε παίζουμε καλό μπάσκετ».

Για το αν η ομάδα έχει επανέλθει από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: «Έχουμε ενέργεια. Μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό είχαμε εντός 48ώρου ένα απαιτητικό παιχνίδι στο οποίο παίξαμε πολύ καλά. Δείξαμε χαρακτήρα απέναντι σε μία καλή ομάδα».

Για τον Μόρις: «Ο Μόντε Μόρις είναι υπέροχος. Από την πρώτη μέρα κιόλας προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα. Είχε κάποιες απορίες, αλλά στα περισσότερα έχει προσαρμοστεί. Απορροφά τα πάντα, η μετάβασή του ήταν πολύ ομαλή».

Για τη Φενέρ: «Η Φενέρ έχει ένα πολύ καλό πλάνο παιχνιδιού. Η κυκλοφορία μας και η ταχύτητα θα είναι τα κλειδιά για τη νίκη επιθετικά, απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, ενώ αμυντικά πρέπει να κυριαρχήσουμε στα ριμπάουντ».

Για τον Φουρνιέ: «Οι άνθρωποί μου στην πατρίδα μου με ρωτάνε πως είναι από κοντά ως χαρακτήρας. Θέλει πάντα να κερδίζει. Έχοντας παίξε δέκα χρόνια στο ΝΒΑ δεν επαναπαύεται, έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Δεν τον έχω ακούσει ποτέ να διαμαρτύρεται, μόνο να θέλει να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει στη νίκη».



