Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε ότι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πιθανότατα θα αγωνιστεί την Τρίτη με τη Φενέρμπαχτσε, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται και η επιστροφή του Τάισον Γουόρντ.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα του Άρη για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα παιχνίδι που δεν αγωνίστηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ λόγω τραυματισμού από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Μιλουτίνοφ φέρει υπερεπιγονατιδικό αιμάτωμα αριστερού γόνατος από άμεση πλήξη, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναφέρει ότι πιθανότατα θα αγωνιστεί την προσεχή Τρίτη (6/1 - 19:45) απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Ενώ για τον Τάισον Γουόρντ, η επιστροφή αναμένεται την Παρασκευή (9/1 - 21:15) απέναντι στην Μπάγερν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

«Ο Μιλουτίνοφ έφαγε μια γονατιά στον τετρακέφαλο αλλά όχι από στραβοπάτημα. Κάνει θεραπεία, θα προσπαθήσει και λογικά θα είναι την Τρίτη. Οι γιατροί μου είπαν για τον Γουόρντ ότι μπορεί να παίξει την Παρασκευή, με τη Φενέρ δε θα είναι» τόνισε ο Μπαρτζώκας.

Οι υπόλοιπες δηλώσεις του Μπαρτζώκα

Για το ματς: «Απέδειξε ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα από ό,τι στο προηγούμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Με εμάς έχουν όλοι μεγάλο κίνητρο, ήταν πολύ βελτιωμένος με την αρχή της χρονιάς και αυτό σημαίνει ότι είναι μια ομάδα που εξελίσσεται. Εμείς μετά τον αγώνα την Παρασκευή, παίξαμε Κυριακή μεσημέρι. Συνήθως αυτά τα παιχνίδια που έχουν μεγάλη πίεση σε αδειάζουν ψυχολογικά, οπότε πρέπει να επιστρατεύσουμε τον επαγγελματισμό. Νομίζω φάνηκε στις ασίστ που δώσαμε, σκοράραμε χωρίς να πιεστεί κάποιος παίκτης. Αμυντικά αντιμετωπίσαμε θέματα αλλά ελέγξαμε το παιχνίδι, το πρόγραμμα είναι βαρύ, είναι σημαντικό να μην έχουμε απώλειες. Τα παιχνίδια και τα ταξίδια είναι πολλά, καλό είναι να μείνουμε φρέσκοι πνευματικά και σωματικά».

Για τον Γουόκαπ: «Αν δεν είχε κάνει και φάουλ νωρίς, είναι σεμιναριακός στο να βάζει τους παίκτες μέσα στο παιχνίδι. Για κάθε παίκτη που θέλει να παίξει αυτήν τη θέση αν και εκλείπουν οι καλοί playmaker στην Ευρώπη, οι περισσότεροι είναι κόμπο, ο Γουόκαπ είναι ο πιο αυθεντικός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μεταφράζει αυτά που θέλει ο προπονητής για να κερδίζει η ομάδα».

Για τον Μόρις: «Κέρδος είναι τη στιγμή που τον υπογράψαμε. Είναι πολύ καλός παίκτης, του έχω εμπιστοσύνη. Δεν έχω άγχος όσο παίζει, αποφεύγει τα λάθη. Όταν νιώσει τα πόδια του καλύτερα, γιατί σε παιχνίδια με τέτοια ένταση μετά από αποχή ενός μήνα είσαι πιο πολύ κουρασμένος. Θέλαμε έναν παίκτη να μπορεί να σκοράρει αλλα βασικά να δημιουργήσει για τους άλλους γιατί έχουμε πολύ σκορ από τις άλλες θέσεις».