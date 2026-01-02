Ο Ταϊρίκ Τζόουνς συνεχίζει να πιέζει για την ελευθερία του, αλλά η Παρτίζαν συνεχίζει να μη βρίσκει αντικαταστάτη και δυσκολεύει ακόμα περισσότερο το ενδεχόμενο μετακίνησής του στον Ολυμπιακό.

Το ζήτημα του Ταϊρίκ Τζόουνς παραμένει στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, μιας και οι Πειραιώτες έχουν λοκάρει στο πρόσωπό του, για να ενισχυθούν στη θέση του σέντερ.

Με την Παρτίζαν να αποτελεί ακόμα το εμπόδιο για τη μετακίνησή του στους Πειραιώτες και ο λόγος είναι πολύ απλός. Οι Σέρβοι ακόμα δεν έχουν καταφέρει να βρουν κάποιον αντικαταστάτη και φοβούνται ότι παρά τις κακές σχέσεις που έχει πλέον ο Τζόουνς με τους οπαδούς, το ενδεχόμενο αποχώρησής του θα αποδυναμώσει πολύ την ομάδα.

Κάτι που ως αποτέλεσμα θα φέρει νέες ήττες, που θα ρίξουν λάδι στη φωτιά και θα εξαγριώσουν τους Σέρβους οπαδούς της ομάδας. Άλλωστε, πρόθεση και του ίδιου του Ζοάν Πενιαρόγια είναι να τον κρατήσει στο ρόστερ, κάτι που έχει αναγκάσει τους ανθρώπους της Παρτίζαν να ψάχνουν τρόπους για να γεφυρώσουν το χάσμα.

Ωστόσο κάτι τέτοιο παραμένει πολύ δύσκολο, μιας και όπως έχετε διαβάσει εδώ και αρκετές ημέρες, ο ίδιος ο Τζόουνς έχει εκφράσει την επιθυμία του να μετακομίσει στον Ολυμπιακό και πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση. Με την ημερομηνία της 5ης Ιανουαρίου να είναι καθοριστική, αφού έως τότε ο Τζόουνς πρέπει να βγει από τη λίστα της Παρτίζαν στην EuroLeague, αν θέλει να μετακομίσει σε άλλη ομάδα της λίγκας.

Μάλιστα ο ίδιος ο παίκτης είχε τετ α τετ με τον Ζάρκο Πάσπαλι, που κάνει προσπάθειες για να τον πείσει να μείνει στο Βελιγράδι και να τηρηθεί το συμβόλαιό του ως το φινάλε της σεζόν. Ο Τζόουνς ωστόσο του μετέφερε πως έχει επηρεαστεί πολύ ψυχολογικά με τα γεγονότα και τόσο ο ίδιος, όσο και η μητέρα του δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στο Βελιγράδι.

Οι εναλλακτικές της Παρτίζαν για αντί-Τζόουνς

Με την Παρτίζαν, σε όλο αυτό το διάστημα, να διατηρεί τις κεραίες της ανοιχτές στην αγορά, ακόμα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, θέλοντας να εξασφαλιστεί σε περίπτωση που δεν μεταπείσει τον Τζόουνς για παραμονή. Η... στενή αγορά κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο των ανθρώπων της Παρτίζαν που δεν μπορούν να βρουν αντικαταστάτη, κάτι που δυσκολεύει πολύ την υπόθεση Τζόουνς και την ελευθέρωσή του από το συμβόλαιο που θα ανοίξει τον δρόμο για τον Ολυμπιακό.

Οι Σέρβοι είχαν στη λίστα τους τον Κρις Σίλβα, ο οποίος όμως ενημέρωσε την ΑΕΚ πως μετακομίζει στη Φενέρμπαχτσε, ενώ στο τραπέζι υπάρχουν και άλλα ονόματα, όπως αυτό του Μπρούνο Καμπόκλο.

Ο σέντερ της Χάποελ έχει αγωνιστεί στην Παρτίζαν στο παρελθόν και το ρεπορτάζ κάνει λόγο πως ο ίδιος θα ήθελε διακαώς την επιστροφή του στο Βελιγράδι.