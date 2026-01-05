Μόντε Μόρις: «Σε δυο εβδομάδες θα είμαι κοντά στο επίπεδο που θέλω»

Ο Μόντε Μόρις μοιράστηκε τις εντυπώσεις του από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, σχολιάζοντας το επίπεδο ετοιμότητάς του και το σπουδαίο ματς με τη Φενέρμπαχτσε (6/1).

Ο Ολυμπιακός στρέφεται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε (6/1) και ο Μόντε Μόρις μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα των Πειραιωτών για το πρώτο του ντέρμπι στο Telekom Center Athens, το επίπεδο ετοιμότητάς του, αλλά και το ματς με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, κάνοντας ειδική αναφορά στον Χόρτον-Τάκερ.

Πώς έζησες το πρώτο σου ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, είχες ξαναζήσει τέτοια αντιπαλότητα;

«Η ατμόσφαιρα ήταν υπέροχη, νιώθω πολύ χαρούμενος που το έζησα. Η αλήθεια είναι ότι μου θύμισε τα χρόνια μου στο κολέγιο και τη αντιπαλότητα που είχε το Iowa State με το Kansas. Επικρατούσε η ίδια ατμόσφαιρα, η ίδια τρέλα. Δεν έχει σημασία σε ποιο στρατόπεδο ήσουν, το ζούσαν πολύ έντονα και έπρεπε να υπερασπιστείς τον εαυτό σου.

Όσον αφορά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ήταν σημαντικό για εμένα γιατί πήρα τα πρώτα μου σημαντικά λεπτά και μπόρεσα να προσφέρω την ώρα που η μπάλα έκαιγε. Είναι πολύ σημαντικό γιατί βρίσκομαι τόσο νωρίς στην καριέρα μου στην EuroLeague. Είναι μια τελείως διαφορετική εμπειρία από το NBA, αλλά απολαμβάνω πραγματικά το να παίζω σε μια τόσο διαφορετική κουλτούρα και να βλέπω νέα πράγματα όσον αφορά το μπάσκετ».

Κόντρα στον Άρη έβαλες ένα πολύ σημαντικό σουτ και γενικά είχες βελτιωμένη παρουσία. Νιώθεις έτοιμος σιγά-σιγά;

«Νιώθω καλύτερα σε κάθε παιχνίδι. Προφανώς μπορώ να παίξω και πολύ καλύτερα και πιστεύω σε 1μισι με 2 εβδομάδες θα είμαι κοντά στο επίπεδο που θέλω. Βελτιώνεται η φυσική μου κατάσταση και νιώθω τα πόδια μου καλύτερα και σύντομα θα είμαι σε θέση να εκτελέσω αυτά που κάνω καλά».

Ποιες είναι οι σκέψεις σου για τον αγώνα με την Φενέρμπαχτσε;

«Πρέπει να παίξουμε το μπάσκετ μας, δηλαδή να μοιράσουμε καλά την μπάλα και να αμυνθούμε καλύτερα. Πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά τους σημαντικούς τους παίκτες και να περιορίσουμε τον Χόρτον-Τάκερ. Είναι καλός παίκτης, τον ξέρω πολύ καλά».