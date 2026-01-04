Οι Κένεθ Φαρίντ και Τζέριαν Γκραντ μένουν εκτός εξάδας ξένων για τον Παναθηναικό, με τους δύο Αμερικανούς να ξεκουράζονται στο ματς με την Καρδίτσα (16:00).

Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τους Κένεθ Φαρίντ και Τζέριαν Γκραντ στο παιχνίδι με την Καρδίτσα για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι δύο Αμερικανοί έμειναν εκτός από την εξάδα των ξένων για το εν λόγω παιχνίδι και θα ξεκουραστούν ενόψει της διαβολοβδομάδας, στην οποία ο Παναθηναικός θα κοντραριστεί με τις Αρμάνι εντός (6/1) και Βίρτους επίσης εντός (8/1).

Έτσι, η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού απαρτίζεται από τους Τι Τζέι Σορτς, Τσέντι Όσμαν, Ρισόν Χολμς, Κέντρικ Ναν, Χουαντσο Ερνανγκόμεθ και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Θυμίζουμε πως εκτός είναι και ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος θα απουσιάσει και στα παιχνίδια της EuroLeague.