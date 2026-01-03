Ο Ντίνος Μήτογλου υπέστη θλάση οπισθίων μηριαίων στο δεξί του πόδι, με αποτέλεσμα να χάνει τα ματς της διαβολοβδομάδας της EuroLeague.

Χωρίς τον Ντίνο Μήτογλου καλείται να πορευτεί για την επόμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός.

Ο διεθνής φόργουορντ υπέστη θλάση οπισθίων μηριαίων στο δεξί του πόδι και θα μείνει εκτός για το επόμενο διάστημα. Αυτό σημαίνεοι πως τίθεται εκτός από την αναμέτρηση της Stoiximan GBL με την Καρδίτσα, αλλά και από του τα ματς της διαβολοβδομάδας της EuroLeague.

Θυμίζουμε πως για τον Παναθηναϊκό ακολουθούν τα εντός έδρας παιχνίδια κόντρα σε Αρμάνι Μιλάνο (6/1) και Βίρτους Μπολόνια (8/1).

Να σημειωθεί πως η κατάσταση του Ντίνου Μήτογλου θα επανεξετάζεται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού.