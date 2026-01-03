Ο Γιώργος Αγγελόπουλος υποδέχτηκε μαζί με τους φίλους του Ολυμπιακού την αποστολή της ομάδας, η οποία αποθεώθηκε μετά την επιστροφή της με «διπλό» από το Telekom Center.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε ένα πολύ σημαντικό «διπλό» στο T-Center, επικρατώντας για δέκατη διαδοχική φορά επί του Παναθηναϊκού στην EuroLeague και οι φίλοι της ομάδας αποθέωσαν την αποστολή κατά την επιστροφή της στο ΣΕΦ.

Εκεί όπου περίμενε και ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ, ο Γιώργος Αγγελόπουλος για να δώσει τα συγχαρητήρια σε όλους, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού. Μιλώντας αμέσως μετά στους εκπροσώπους του Τύπου και θυμίζοντας πως ο στόχος του Ολυμπιακού είναι η κορυφή.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν έναν προς έναν παίκτες και σταφ, μόλις έφτασαν με το λεωφορείο της ομάδας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Άπαντες αποθεώθηκαν και άκουσαν το όνομά τους, με την ιαχή «MVP MVP» να ηχεί έντονα μόλις εμφανίστηκε ο Σάσα Βεζένκοβ.

Ο οποίος για ακόμα ένα βράδυ υπήρξε καθοριστικός στο ντέρμπι, μετρώντας 24 πόντους με 9 ριμπάουντ.