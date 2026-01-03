Ολυμπιακός: Η αποθέωση μετά το «διπλό» και το «MVP MVP» στον Βεζένκοβ
Ο Ολυμπιακός πέτυχε ένα πολύ σημαντικό «διπλό» στο T-Center, επικρατώντας για δέκατη διαδοχική φορά επί του Παναθηναϊκού στην EuroLeague και οι φίλοι της ομάδας αποθέωσαν την αποστολή κατά την επιστροφή της στο ΣΕΦ.
Εκεί όπου περίμενε και ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ, ο Γιώργος Αγγελόπουλος για να δώσει τα συγχαρητήρια σε όλους, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού. Μιλώντας αμέσως μετά στους εκπροσώπους του Τύπου και θυμίζοντας πως ο στόχος του Ολυμπιακού είναι η κορυφή.
Οι φίλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν έναν προς έναν παίκτες και σταφ, μόλις έφτασαν με το λεωφορείο της ομάδας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Άπαντες αποθεώθηκαν και άκουσαν το όνομά τους, με την ιαχή «MVP MVP» να ηχεί έντονα μόλις εμφανίστηκε ο Σάσα Βεζένκοβ.
Ο οποίος για ακόμα ένα βράδυ υπήρξε καθοριστικός στο ντέρμπι, μετρώντας 24 πόντους με 9 ριμπάουντ.
Η υποδοχή του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Χολμς: Γιατί κατέβασε όλες τις φωτογραφίες του από το Instagram
- Γιαννακόπουλος: «Η επιλογή Αταμάν είναι δική μου και την υποστηρίζω» - Τι απάντησε στον Γ. Αγγελόπουλο
- Αγγελόπουλος: «Στόχος δεν είναι να έχουμε τον Παναθηναϊκό 10-0, αλλά να κατακτήσουμε την κορυφή» - Τι είπε για μεταγραφή ψηλού και ΣΕΦ