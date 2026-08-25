Κεφάλαιο Γουόκαπ: Τι θα κρίνει το BAT, πότε θα αποφασίσει και ποιο το μέλλον του παίκτη;

Μετά την αποκάλυψη της πραγματικής πρότασης της Ντουμπάι BC προς τον 33χρονο ελληνοποιημένο διεθνή point-guard του Ολυμπιακού, το Gazzetta προχωράει την υπόθεση ένα βήμα πιο κάτω κι εξηγεί γιατί δεν θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει όρος που απαγορεύει την μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.

Η αλήθεια είναι ότι όσο κυριολεκτικά στον... ύπνο έπιασε τους μεγάλους του αντιπάλους στο κομμάτι της μετεγγραφικής ενίσχυσης στην περιφέρειά του, ο Ολυμπιακός (με τις πρόωρες συμφωνίες με Μοντέρο και Μίλερ-ΜακΙντάιρ), άλλο τόσο και περισσότερο, δεν θα μπορούσε να περιμένει την τροπή που έμελλε να πάρει μία υπόθεση που αφορά σε έναν παίκτη με τον οποίο έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027!

Και μάλιστα όχι όποιον κι όποιον, αλλά ένα από τα μέχρι πρότινος πιο αγαπημένα παιδιά της «ερυθρόλευκης» κερκίδας (λόγω της αδιαμφισβήτητης προσφοράς αλλά και του υπέρ το δέον μαχητικού του χαρακτήρα)! Και σίγουρα τον πιο «ευεργετημένο» παικτικά μπασκετμπολίστα που πέρασε από τα χέρια του Γιώργου Μπαρτζώκα στην διάρκεια και των δύο θητειών του στον Πειραιά.

Ήταν τόσο μεγάλη η εμπιστοσύνη του 60χρονου coach προς τον Τεξανό με το ελληνικό διαβατήριο, που πολλές φορές ο χρόνος συμμετοχής του έφτανε και ξεπερνούσε τα όρια του “overuse”.

Ο λόγος φυσικά για τον Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος πήρε την ελληνική υπηκόοτητα και μάλιστα έπαιξε σε δύο μεγάλες διοργανώσεις με την «γαλανόλευκη» (στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024), αλλά κατά βάση ήταν ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της απόλυτα πετυχημένης πορείας των Πειραιωτών στα 5 χρόνια που κράτησε την μπαγκέτα του βασικού point-guard.

Οι συνολικά 12 τίτλοι (4 πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα, 4 Supercup & 1 Euroleague) και οι διόλου ευκαταφρόνητες ατομικές διακρίσεις (κορυφαίος αμυντικός της EL και πρώτος «κλέφτης») που κατέκτησε από το 2021 μέχρι και σήμερα αλλά και 5 διαδοχικές συμμετοχές του σε Final Four, τα λένε όλα για την πολύ σημαντική προσφορά του.

Από το λάθος στο… λάθος!

Με βάση όλα τα παραπάνω, λοιπόν, αλλά και λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το μεγάλο «δέσιμο» του ίδιου του παίκτη με τον οργανισμό και το ευρύτερο περιβάλλον, ελάχιστοι θα μπορούσαν να προβλέψουν ότι έντεκα μέρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και έναν μήνα μετά την άνοδο στην κορυφή της Ευρώπης μέσα στο “T-Center”, o Γουόκαπ θα επέλεγε να διεκδικήσει την αύξηση των αποδοχών μέσω της τακτικής που ακολούθησε!

Μίας τακτικής, που τον έφερε σε μετωπική σύγκρουση με τον σύλλογο που εκτόξευσε την καριέρα του και τις μετοχές του και τον «αποκαθήλωσε» στις τάξεις του φίλαθλου κοινού του.

Και αυτό γιατί ο επονομαζόμενος «Θωμάς» δεν έμεινε μόνο στην περιβόητη δήλωση, στο πλαίσιο της οποίας επανέλαβε τρεις φορές μέσα σε 40 δευτερόλεπτο την λέξη «σεβασμός» υπονοώντας την απουσία του!

Ίσα-ίσα που το πήγε ακόμη παραπέρα, μετά την «άκαρπη» (για τα δικά του δεδομένα) συνάντηση με τους ιδιοκτήτες των πρωταθλητών Ευρώπης κι έδωσε εντολή στους ατζέντηδές του να τον προτείνουν στα μεγάλα ευρωπαϊκά club ως παίκτη που εν δυνάμει μπορεί να εξασφαλίσει την ελευθερία του.

Ο «εκβιασμός» για να παραμείνει με περισσότερα χρήματα!

Το μεγάλο λάθος του Γουόκαπ είναι ότι μετά την άκομψη δήλωση που έκανε για να σηκώσει σκόνη, πήγε στους αδελφούς Αγγελόπουλους, κι αφού «άσκησε κριτική» για την απόκτηση του Μίλερ-ΜακΙντάιρ και για το συμβόλαιο που πήρε, απαίτησε να πάρει μίνιμουμ δύο εκατομμύρια δολάρια για να παραμείνει στο «λιμάνι»!

Όταν ο Παναγιώτης και ο Γιώργος του απάντησαν ότι δεν πρόκειται να μπουν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με παίκτη που δεσμεύεται με συμβόλαιο (και μάλιστα υπό τις παραπάνω συνθήκες), ο γενειοφόρος playmaker έβαλε σε εφαρμογή το πλάνο της «απελευθέρωσης».

Έστω και αν η «ντιρεκτίβα» της διοίκησης ήταν «έλα στην προετοιμασία και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία!», αναγνωρίζοντας τόσο την προσφορά του, όσο και το ότι στη νέα σεζόν θα ήταν οικονομικά «ριγμένος».

Προφανώς στο δικό του το μυαλό, μπορούσε να μείνει ελεύθερος και με αυτή την «λογική» κήρυξε τον «ανένδοτο»! Παρ’ ότι μόνο ο Ολυμπιακός είχε το δικαίωμα να ανανεώσει μονομερώς το συμβόλαιό του, για άλλον έναν χρόνο.

Και παρ’ ότι οι καθαρές αποδοχές του στο 3ετές συμβόλαιο που του πρότεινε η Ντουμπάι, όπως αποκάλυψε το Gazzetta, δεν θα ξεπερνούσαν τα 1,7 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Δηλαδή όχι πολλά περισσότερα από τα έξτρα χρήματα που θα έπαιρνε (με την μορφή αναπροσαρμογής και επέκτασης) αν χειριζόταν διαφορετικά την κατάσταση.

Τι μέλει γενέσθαι από ‘δω και στο εξής

Τα εύλογα ερωτήματα πουν τίθενται έχουν να κάνει με το ποια είναι η διαδικασία, με το τι θα αποφασίσει το Ανεξάρτητο Διαιτητικό Δικαστήριο της Γενεύης και φυσικά με το τι επιφυλάσσει το μέλλον για τον Τόμας Γουόκαπ.

Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, ώστε να μην μπερδεύεται ο κόσμος, ο 33χρονος Τεξανός point-guard ήταν αυτός που κατήγγειλε το συμβόλαιό του και προσέφυγε στο ΒΑΤ, θεωρώντας ότι ο Ολυμπιακός παραβίασε τους όρους στην μεταξύ τους σύμβαση και υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε να μείνει ελεύθερος.

Ποιες είναι αυτές κατά την άποψή του; Ότι οι Πειραιώτες τον χρέωσαν με 7.500 Ευρώ (+ ΦΠΑ) για τις ζημιές στο αυτοκίνητό του (για τις οποίες είχε συμφωνήσει και υπογράψει όταν το παρέδωσε), καθώς επίσης και ότι ζήτησαν 3 εκατομμύρια δολάρια από την Ντουμπάι για να τον παραχωρήσουν, ενώ οι αποδοχές στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, θα ήταν σχεδόν υποτριπλάσιες (1,1 εκ.$).

Θα εξηγήσουμε γιατί τα δύο παραπάνω επιχειρήματα είναι ξεκάθαρο ότι δεν στέκουν. Για το πρώτο νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε χρόνο και χώρο. Πως είναι δυνατόν ένας δικαστής να θεωρήσει σοβαρή την παραπάνω αιτιολογία, ειδικότερα μάλιστα όταν υπάρχουν υπογεγραμμένα έγγραφα;

Το δεύτερο οφείλεται αποκλειστικά σε δημοσιεύματα και ουσιαστικά τα οποία μετέτρεψαν σε επίσημο νούμερο, μία κουβέντα που είχε πει προφορικά και εν τη ρύμη του λόγου σε ιδιωτική κουνέντα, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της ΚΑΕ, σχετικά με τα χρήματα που οι Πειραιώτες κοστολογούν τον παίκτη.

Κοινώς, η Ντουμπάι έκανε δύο προσφορές οι οποίες απορρίφθηκαν χωρίς να αξιωθεί κάποιο συγκεκριμένο ποσό από τους «ερυθρόλευκους» και μάλιστα η δεύτερη πρόταση των Αράβων (ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων) ήταν και η τελευταία, όπως γράφτηκε στο σχετικό email.

Η εκδίκαση, η απόφαση και η επόμενη μέρα

Όλα τα παραπάνω θα κατατεθούν στο Δικαστήριο, που αναμένεται να συνεδριάσει κάποια στιγμή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί μέχρι τα τέλη Οκτώβρη. Σκοπός του BAT, άλλωστε, είναι η γρήγορη και άμεση επίλυση διαφορών χρηματικής ή συμβατικής φύσης μεταξύ παικτών, προπονητών ατζέντηδων και ομάδων.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ο 33χρονος Αμερικανός με το ελληνικό διαβατήριο δεν έχει προσφύγει εγγείροντας κάποια αποζημίωση, αλλά ζητώντας termination!

Eπομένως ο δικαστής θα αποφασίσει ΜΟΝΟ αν συντρέχουν λόγοι για να μείνει ο Γουόκαπ ελεύθερος ή αν ο παίκτης θα παραμείνει υπό το καθεστώς του τελευταίου χρόνου στο συμβόλαιο (για 3+1 χρόνια) που υπέγραψε το 2024 με τον Ολυμπιακό.

Αυτή άλλωστε είναι και η ουσία της συγκεκριμένης διαιτησίας. Αν ο «Θωμάς» κριθεί ότι πρέπει να τιμήσει το συμβόλαιό του, τότε θα κληθεί να επιστρέψει στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό – για την ώρα τουλάχιστον – δεν τίθεται καν θέμα παραχώρησής του.

Στο «λιμάνι», άλλωστε, τον θεωρούν περιουσιακό τους στοιχείο και στην περίπτωση που επιστρέψει και δεν θέλει να ενταχθεί στο πρόγραμμα της ομάδας (το πως θα γίνει αυτό είναι θέμα χειρισμών τόσο του ίδιου όσο και του συλλόγου), τότε θα μείνει στην κερκίδα μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Και αν ο Ολυμπιακός στο μεσοδιάστημα συνεχίζει να τον πληρώνει, τότε θα εγγείρει και αποζημίωση από τον Τεξανό.

Αν όχι το BAT κρίνει ότι πρέπει να μείνει ελεύθερος, τότε η υπόθεση αναμένεται να τραβήξει αρκετά (ο Ολυμπιακός θα πάει στο CAS) και ο λογαριασμός των δικαστικών εξόδων θα αρχίσει να ανεβαίνει επικίνδυνα.

Η εξέλιξη που θα το κάνει ακόμη πιο πολύπλοκο!

Το θέμα είναι τι θα γίνει αν στο ενδιάμεσο ο παίκτης μεταβεί στο Ντουμπάι, υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα και ο σύλλογος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μπει στην διαδικασία του να ζητήσει το letter of clearance από την Ελληνική Ομοσπονδία.

Γιατί σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός θα στραφεί κατά των Αράβων και μετά θα ενεργοποιηθεί και το νομικό πλαίσιο της Euroleague, όσον αφορά την προσέγγιση παίκτη που έχει συμβόλαιο και το θέμα θα γίνει ακόμη πιο πολύπλοκο και θα τραβήξει ακόμη περισσότερο.

Αν σε κάτι ο Γουόκαπ είναι τυχερός είναι στο ότι το νομικό πλαίσιο της FIBA δεν περιλαμβάνει τιμωρίες των παικτών στην περίπτωση παραβίασης των όρων των συμβολαίων, σε αντίθεση με την FIFA, που μπορεί να στείλει έναν παίκτη στην κερκίδα ακόμη και για 6-12 μήνες.

Αυτό, όμως, δεν ισχύσει και για την Euroleague! Οπότε αν ο Γουόκαπ δικαιωθεί στο BAT (φαντάζει δύσκολο), προετοιμαστείτε για νέο κύκλο επεισοδίων στο σίριαλ!

Όσον αφορά το ότι ο Γουόκαπ παρουσιάζεται πρόθυμος να υπογράψει ειδική ρήτρα που του απαγορεύει να μετακινηθεί στον Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος της καριέρας του;

Ρε παιδιά, όταν μεταξύ των δύο πλευρών όχι απλά δεν υπάρχει συμφωνία αλλά η παραμικρή επικοινωνία και ο ίδιος ο παίκτης έχει επιλέξει να ακολουθήσει την δικαστική οδό για να μείνει ελεύθερος, λίγη παραπάνω σοβαρότητα δεν βλάπτει… Δηλαδή πως θα γίνει αυτό; Μέσα από πρόταση στα media;