Αγγελόπουλος: «Στόχος δεν είναι να έχουμε τον Παναθηναϊκό 10-0, αλλά να κατακτήσουμε την κορυφή» - Τι είπε για μεταγραφή ψηλού και ΣΕΦ

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησε από το ΣΕΦ μετά την πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού AKTOR στο Telekom Center Athens.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Ολυμπιακός ρωτήθηκε για αρκετά θέματα μετά την νίκη των Πειραιωτών επί του Παναθηναϊκού με σκορ 87-82 που επέφερε και την αποθέωση από τον κόσμο του συλλόγου. Ειδικότερα ο Γιώργος Αγγελόπουλος τόνισε για:

Την κατάκτηση της νίκης με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό: Καλή χρονιά σε όλους πρώτα απ' όλα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκίνησε η χρονιά έτσι με την πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ μεγάλος αντίπαλος. Είναι η 10η συνεχόμενη νίκη στην Ευρωλίγκα εναντίον του Παναθηναϊκού.

Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αλλά η χρονιά είναι ακόμα στην μέση οπότε συνεχίζουμε για τους στόχους που έχουμε βάλει φέτος. Να τους κατακτήσουμε όλους.

Το εάν λέει πολλά αυτό το 10-0 ως σερί: Κοίταξε να δεις. Φυσικά και λέει όταν κερδίζεις τον Παναθηναϊκό. Αυτόν τον Παναθηναϊκό με αυτό το μπάτζετ, με το γήπεδο, με τα προβλήματα λυμένα και να τον κερδίζεις με αυτόν τον τρόπο συνεχόμενα σε πολλά παιχνίδια φυσικά και είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα ο στόχος του Ολυμπιακού δεν είναι να κερδίζει τον Παναθηναϊκό 10-0. Είναι να κατακτήσει την κορυφή.

Το ΣΕΦ και την μεταγραψή ψηλού: Δεν νομίζω ότι είναι η στιγμή αλλά μιάς και το λες για το ΣΕΦ προχωράνε όλα κανονικά για να γίνει κάτι καταπληκτικό. Νομίζω θα έχουμε καλές εξελίξεις. Δεν έχω να σας πω αυτήν την στιγμή κάτι (για την μεταγραφή ψηλού). Πάντως το μόνο που πρέπει να ξέρει ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει η ομάδα η καλύτερη που μπορεί να είναι. Από εκεί και πέρα τα άλλα θα έρθουν μόνα τους.