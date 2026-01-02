Το εκπληκτικό καλάθι του Ντόρσεϊ, εκτός ισορροπίας που έδωσε… αέρα τεσσάρων πόντων στους «ερυθρόλευκους», 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 87-82 στο «Telekom Center Athens», για την 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης για τον Ολυμπιακό, πετυχαίνοντας ένα απίστευτο καλάθι εκτός ισορροπίας, δίνοντας στην ομάδα του προβάδισμα τεσσάρων πόντων, 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Πιο συγκεκριμένα, με το σκορ 82-84 και την κατοχή στους «ερυθρόλευκους», ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πήρε την ευθύνη για την επίθεση του Ολυμπιακού.

Ο 29χρονος ξέφυγε από το double team που του έστησαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και από το ύψους των βολών ευστόχησε σε ένα σουτ εκτός ισορροπίας, δίνοντας… ανάσα τεσσάρων πόντων στην ομάδα του με 50 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος του παιχνιδιού.

Δείτε τη φάση: