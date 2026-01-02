Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Βεζένκοβ σε κάρφωμα που δεν έχεις ξαναδεί!
Ο Σάσα Βεζένκοβ πήρε τον διάδρομο και έκανε ένα απίθανο κάρφωμα στο πρόσωπο του Ντίνου Μήτογλου.
Μια φάση που... δεν μας έχει συνηθίσει έβγαλε ο Σάσα Βεζένκοβ στο τρίτο δεκάπεπτο του Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός.
Ο Σάσα Βεζένκοβ πήρε τον δεξί διάδρομο, πάτησε δυνατά και κάρφωσε στο πρόσωπο του Ντίνου Μήτογλου, σε μια από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της καριέρας του.
Το απίθανο poster dunk του Σάσα Βεζένκοβ:
@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ VOLITAKIS STELIOS
