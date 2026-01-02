Ο Σάσα Βεζένκοβ πήρε τον διάδρομο και έκανε ένα απίθανο κάρφωμα στο πρόσωπο του Ντίνου Μήτογλου.

Μια φάση που... δεν μας έχει συνηθίσει έβγαλε ο Σάσα Βεζένκοβ στο τρίτο δεκάπεπτο του Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός.

Ο Σάσα Βεζένκοβ πήρε τον δεξί διάδρομο, πάτησε δυνατά και κάρφωσε στο πρόσωπο του Ντίνου Μήτογλου, σε μια από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της καριέρας του.