Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το τετ α τετ του Άταμαν με τον Μπαρτζώκα
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 19η αγωνιστικής της EuroLeague.
Ο Έργκιν Άταμαν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, πραγματοποίησαν μια θερμή χειραψία λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης.
Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός πήγε προς τον πάγκο του Ολυμπιακού, προκειμένου να δώσει το χέρι του στον προπονητή των «ερυθρολεύκων», λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ του παιχνιδιού.
Οι δύο άντρες τα είπαν σε πολύ θερμό κλίμα και αντάλλαξαν μια εγκάρδια χειραψία.
Δείτε το βίντεο:
☘️🔴 Tο τετ α τετ του Μπαρτζώκα με τον Αταμάν.#paobc #olympiacosbc pic.twitter.com/STPEQWFh2j— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 2, 2026
