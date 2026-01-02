Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, ο Έργκιν Άταμαν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχαν μια πολύ θερμή χειραψία.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 19η αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Έργκιν Άταμαν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, πραγματοποίησαν μια θερμή χειραψία λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός πήγε προς τον πάγκο του Ολυμπιακού, προκειμένου να δώσει το χέρι του στον προπονητή των «ερυθρολεύκων», λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ του παιχνιδιού.

Οι δύο άντρες τα είπαν σε πολύ θερμό κλίμα και αντάλλαξαν μια εγκάρδια χειραψία.