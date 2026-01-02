Κατά την είσοδό του στο glass floor του Telekom Center Athens ο Εβάν Φουρνιέ έγινε αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών.

Το ντέρμπι αιωνίων τραβά πάνω του όλα τα βλέμματα στην 19η αγωνιστική της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telekom Center Athens τον Ολυμπιακό (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime) και θέλουν να μπουν με το... δεξί στο 2026.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε στο Telekom Center χωρίς προβλήματα και λίγη ώρα αργότερα οι παίκτες των «ερυθρόλευκων» άρχισαν να βγαίνουν στο Glass Floor για το καθιερωμένο ζέσταμά τους.

Ο Εβάν Φουρνιέ μόλις έκανε την εμφάνισή του έγινε αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών κατά την είσοδό του.