Τρομερό βίντεο: Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού «αποθέωσαν» τον άχαστο Βεζένκοφ!

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού πίκαραν τον Σάσα Βεζένκοβ πριν από κάθε βολή του Βούλγαρου φόργουορντ στο ζέσταμα του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται το βράδυ της Παρασκευής 2/1 στο Telekom Center Athens απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, στο φινάλε του α' γύρου της κανονικής περιόδου της EuroLeague.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ο πρώτος παίκτης των «ερυθρόλευκων» που πάτησε στο glass floor για το καθιερωμένο ζέσταμα. Ο Βούλγαρος φόργουορντ έκανε το πρόγραμμά του με διατάσεις και σουτ από μακρινή απόσταση σημειώνοντας μάλιστα 10 συνεχόμενα τρίποντα και πηγαίνοντας στη συνέχεια στη γραμμή των βολών.

Πριν από κάθε βολή, οι φίλοι του Παναθηναϊκού στις εξέδρες έκαναν «όλε», πικάροντας τον Βεζένκοβ πριν από το ντέρμπι.