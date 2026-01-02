Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Πράσινος» φίλαθλος χειροκρότησε τον Μπαρτζώκα στην είσοδό του - Η αντίδρασή του
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται το βράδυ της Παρασκευής 2/1 στο Telekom Center Athens απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, στο φινάλε του α' γύρου της κανονικής περιόδου της EuroLeague.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε την είσοδό του στο glass floor και αποδοκιμάστηκε από του φιλάθλους του τριφυλλιού που είχαν γεμίσει το γήπεδο από νωρίς.
Να σημειωθεί ότι ένας φίλαθλος του Παναθηναϊκού τον χειροκρότησε, όσο ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» πήγαινε προς τον πάγκο της ομάδας του με τον ίδιο να του κάνει νεύμα.
Δείτε το βίντεο
🔴 Η είσοδος του Γιώργου Μπαρτζώκα και οι αποδοκιμασίες των οπαδών του Παναθηναϊκού.#olympiacosbc pic.twitter.com/w6SzhSaCws— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 2, 2026
