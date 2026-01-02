Να κινηθεί άμεσα για την απόκτηση του Νάντο Ντε Κολό επιχειρεί η Φενέρμπαχτσε, όπως αναφέρει γαλλικό δημοσίευμα.

Σε μια σημαντική κίνηση της τελευταίας στιγμής θέλει να προχωρήσει η Φενέρμπαχτσε, για να θωρακίσει την περιφερειακή της γραμμή στη Euroleague. Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα η τουρκική ομάδα επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της τον Νάντο Ντε Κολό από τη Βιλερμπάν, με την οποία πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις με τελευταία εκείνη κόντρα στην Παρί για την 19η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η Φενέρμπαχτσε πιέζει την Βιλερμπάν για την απόκτηση του έμπειρου γκαρντ, καθώς τελειώνει η προθεσμία (5 Ιανουαρίου) για την μεταγραφή ενός αθλητή από μια ομάδα της Euroleague σε μια άλλη.

Ο 38χρονος Ντε Κολό στη φετινή σεζόν με την Βιλερμπάν στην Euroleague έχει 13.6 πόντους μέσο όρο, 2.1 ριμπάουντ, 4.7 ασίστ, 1.0 κλεψίματα, 0.1 μπλοκ και 17.8 στο σύστημα αξιολόγησης.

Η Φενέρμπαχτσε αποφάσισε σύμφωνα με πληροφορίες να κινηθεί τόσο γρήγορα για τον Νάντο Ντε Κολό, καθώς η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ο Σκότι Ουίλμπεκιν δεν θα μπορέσει άμεσα να είναι διαθέσιμος για να βοηθήσει την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στις υποχρεώσεις της. Γι’ αυτό και επέλεξε να βγει στην αγορά, ώστε να έχει έναν παίκτη ακόμη διαθέσιμο, καθώς το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος και οι αγώνες πάρα πολλοί.