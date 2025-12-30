Ο Κρις Σίλβα φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Φενέρμπαχτσε, απορρίπτοντας προτάσεις από την Μπαρτσελόνα και την Παρτίζαν, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία.

Η περίπτωση του Κρις Σίλβα ήρθε εσχάτως στο προσκήνιο για τις ομάδες της EuroLeague, με δεδομένο ότι ο Γκαμπονέζος σέντερ πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν με την ΑΕΚ, κατακτώντας τον τίτλο του MVP της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League και αποτελώντας μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ Γιαγκίζ Σαμπουντζούογλου, ο Σίλβα συμφώνησε με τη Φενέρμπαχτσε, απορρίπτοντας προτάσεις από την Μπαρτσελόνα και την Παρτίζαν.

Θυμίζουμε ότι ο Σίλβα έχει EuroLeague-out, το οποίο τίθεται σε ισχύ την 1/1/2026. Φέτος, ο σέντερ της ΑΕΚ μετράει 14.8 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε πέντε συμμετοχές στο BCL ενώ ο Ντράγκαν Σάκοτα παραδέχθηκε ότι η «Ένωση» του πρότεινε νέο βελτιωμένο συμβόλαιο.

Μέχρι στγμής πάντως, η ΑΕΚ δεν έχει καμία ενημέρωση για το θέμα. Σε περίπτωση που τελικά ο Σίλβα αποχωρήσει για τη Φενέρμπαχτσε, ακόμη ένας σέντερ που διαπρέπει με τη φανέλα της ΑΕΚ θα καταλήξει στην EuroLeague, μετά τον Καμπενγκέλε. Ο τελευταίος, ωστόσο, είχε ενδιάμεσο σταθμό τη Βενέτσια πριν μετακομίσει στην Dubai Basketball.