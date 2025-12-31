Ιτούδης: Ο Μπλέικνι έβγαλε από τα ρούχα του τον Έλληνα προπονητή!
Τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα στο Τελ Αβίβ και ενώ η Χάποελ ήταν πίσω στο σκορ με οκτώ πόντους διαφοράς, ο Δημήτρης Ιτούδης ξέσπασε κατά του Αντόνιο Μπλέικνι.
Ο λόγος; Ο τρόπος που δεν... έπαιζε άμυνα τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος την ώρα που κατέβαζε την μπάλα με αποτέλεσμα να τον κάνει έξαλλο και να βγει εκτός εαυτού.
Όπως θα δείτε και στο βίντεο ο Έλληνας προπονητής φώναζε συνέχεια στον παίκτη της ομάδας του να πλησιάσει πιο κοντά στον αντίπαλό του. Αποτέλεσμα; Να δεχθεί και τεχνική ποινή, παρά το γεγονός ότι τα... είχε με τον παίκτη της ομάδας του.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά η Ζάλγκιρις κατάφερε να φτάσει σε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία δεν θα είναι πια...μόνη της στην 1η θέση της κατάταξης.
Δείτε τι έγινε
ITOUDIS GETS A TECHNICAL FOR LOSING IT AT HIS OWN PLAYER 😳🔥— SKWEEK (@skweektv) December 30, 2025
Coach Itoudis loses his cool on the sideline, taking a technical foul after getting frustrated with Antonio Blakeney for not defending closely enough on his opponent 😤🏀 pic.twitter.com/hOK8y2wAcX
