Εκτός εαυτού βγήκε ο Δημήτρης Ιτούδης με παίκτη της ομάδας του με αποτέλεσμα να δεχθεί και... τεχνική ποινή στο ματς της Χάποελ με την Ζάλγκιρις.

Τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα στο Τελ Αβίβ και ενώ η Χάποελ ήταν πίσω στο σκορ με οκτώ πόντους διαφοράς, ο Δημήτρης Ιτούδης ξέσπασε κατά του Αντόνιο Μπλέικνι.

Ο λόγος; Ο τρόπος που δεν... έπαιζε άμυνα τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος την ώρα που κατέβαζε την μπάλα με αποτέλεσμα να τον κάνει έξαλλο και να βγει εκτός εαυτού.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο ο Έλληνας προπονητής φώναζε συνέχεια στον παίκτη της ομάδας του να πλησιάσει πιο κοντά στον αντίπαλό του. Αποτέλεσμα; Να δεχθεί και τεχνική ποινή, παρά το γεγονός ότι τα... είχε με τον παίκτη της ομάδας του.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά η Ζάλγκιρις κατάφερε να φτάσει σε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία δεν θα είναι πια...μόνη της στην 1η θέση της κατάταξης.

Δείτε τι έγινε