Ο Όφερ Γιανάι μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, τόνισε πως η νίκη της Χάποελ κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν από τις μεγαλύτερες που έχει πετύχει η ομάδα του.

Λίγα 24ώρα μετά τη νίκη της Χάποελ Τελ Αβίβ επί του Παναθηναϊκού, ο ιδιοκτήτης της ισραηλινής ομάδας, Όφερ Γιανάι αποθέωσε τους «πράσινους».

Συγκεκριμένα τόνισε πως είναι από τις μεγαλύτερες νίκες που έχει πετύχει η ομάδα του, ενώ πρόσθεσε πως το το «τριφύλλι» μπορεί να γίνει από τις ισχυρότερες ομάδες που έχουν αγωνιστεί ποτέ στη EuroLeague.

Αναλυτικά όσα είπε ο Όφερ Γιανάι:

«Η νίκη της περασμένης Παρασκευής στο ΟΑΚΑ ήταν πιθανότατα η μεγαλύτερη νίκη μας από τον τρίτο αγώνα των ημιτελικών του EuroCup στη Βαλένθια.

Ο φετινός Παναθηναϊκός είναι μια απίστευτη ομάδα. Κατά τη γνώμη μου, έχει τη δυνατότητα να γίνει η ισχυρότερη ομάδα που έχει αγωνιστεί ποτέ στην EuroLeague. Το να ξεκινάς τη σεζόν με 5–0 και με μέση διαφορά νίκης 20 πόντων είναι κάτι πραγματικά πρωτοφανές.

Η Χάποελ είναι ένας ταπεινός σύλλογος που κάνει τα πρώτα του βήματα στην EuroLeague. Και μόνο το γεγονός ότι βρεθήκαμε στο παρκέ του ΟΑΚΑ για να αναμετρηθούμε με τον αντίπαλό μας ήταν μεγάλη τιμή για εμάς. Ελάχιστοι πίστευαν ότι είχαμε πραγματικές πιθανότητες να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι.

Όμως, ίσως το ξεχωριστό χάρισμα της Χάποελ να είναι ότι κάνει θαύματα πραγματικότητα.

Και τα θαύματα δεν γίνονται χωρίς κάποιον που πιστεύει σε αυτά.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Ζακ ΛεΝτέι γυρίζει και ρωτάει τους πάντες μία και μόνο ερώτηση:

Γιατί όχι εμείς;»