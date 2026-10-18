Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Άσντοντ 80-64: Με... φόρα από τον Παναθηναϊκό

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Άσντοντ 80-64: Με... φόρα από τον Παναθηναϊκό

Παναγιώτης Αρταβάνης
Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Άσντοντ 80-64: Με... φόρα από τον Παναθηναϊκό

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Μακάμπι Άσνοντ με για την 2η αγωνιστική του ισραηλινού πρωταθλήματος.

Μετά τη νίκη στο «T-Center» επί του Παναθηναϊκού, η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Μακάμπι Άσνοντ με 81-67.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, παρότι δεν ξεκίνησα καλά την αναμέτρηση, μπόρεσε να παρουσιάσει καλύτερο πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και να πανηγυρίσει τη νίκη στο φινάλε.

Κορυφαίος για τη Χάποελ, ο Τζέρμαν με 31 πόντους και 2 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Γκινάτ που πέτυχε 12 πόντους.

Δείτε Επίσης

Γιανάι: «Ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να γίνει η ισχυρότερη ομάδα που έχει αγωνιστεί ποτέ στη EuroLeague»
image

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Τέρνερ με 20 πόντους.

Πλέον η Χάποελ Τελ Αβίβ στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στη Βίρτους (21/10, 19:00) για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 23-28, 46-48, 60-55, 81-67

TEAM STATISTICSPTSMINFG2PT FG3PT FGFT+/-REBASTPFTOSTLBLKEFF
#PlayersPTSMINMAMAMAMA+/-REBOREB/DREBASTPFTOSTLBLKEFF
31German E.31-231:211220686121123-4212---
12Ginat T.12-326:555757--221165221---
10Blakeney A.10-318:583912272212-2111---
9Coffey A.9-122:48483513-1---1-1---
6Oturu D.6-124:413737---211241121--
5Palatin G.5--11:44221111--8--14----
4Segev I.4--13:121111--22-223411---
4Wainright I.4--21:4214-11312181121----
-Carrington K.-----2-2-----6--1-1---
-Heidegger M.-----1---1---6--1-----
-Timor B.--114:13-2-1-1--1-3-11---
@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΙΣΡΑΗΛ Τελευταία Νέα