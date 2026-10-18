Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Μακάμπι Άσνοντ με για την 2η αγωνιστική του ισραηλινού πρωταθλήματος.

Μετά τη νίκη στο «T-Center» επί του Παναθηναϊκού, η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Μακάμπι Άσνοντ με 81-67.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, παρότι δεν ξεκίνησα καλά την αναμέτρηση, μπόρεσε να παρουσιάσει καλύτερο πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και να πανηγυρίσει τη νίκη στο φινάλε.

Κορυφαίος για τη Χάποελ, ο Τζέρμαν με 31 πόντους και 2 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Γκινάτ που πέτυχε 12 πόντους.

סל ראשון, של מי? של תומר! כמה שהתגעגענו ❤️ https://t.co/RmeuEOC7iU October 18, 2026

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Τέρνερ με 20 πόντους.

Πλέον η Χάποελ Τελ Αβίβ στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στη Βίρτους (21/10, 19:00) για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 23-28, 46-48, 60-55, 81-67