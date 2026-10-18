Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Άσντοντ 80-64: Με... φόρα από τον Παναθηναϊκό
Μετά τη νίκη στο «T-Center» επί του Παναθηναϊκού, η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Μακάμπι Άσνοντ με 81-67.
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, παρότι δεν ξεκίνησα καλά την αναμέτρηση, μπόρεσε να παρουσιάσει καλύτερο πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και να πανηγυρίσει τη νίκη στο φινάλε.
Κορυφαίος για τη Χάποελ, ο Τζέρμαν με 31 πόντους και 2 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Γκινάτ που πέτυχε 12 πόντους.
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סל ראשון, של מי? של תומר! כמה שהתגעגענו ❤️ https://t.co/RmeuEOC7iU— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) October 18, 2026
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Τέρνερ με 20 πόντους.
Πλέον η Χάποελ Τελ Αβίβ στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στη Βίρτους (21/10, 19:00) για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 23-28, 46-48, 60-55, 81-67
|TEAM STATISTICS
|PTS
|—
|—
|MIN
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|+/-
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|EFF
|#
|Players
|PTS
|—
|—
|MIN
|M
|A
|M
|A
|M
|A
|M
|A
|+/-
|REB
|OREB/DREB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|EFF
|31
|German E.
|31
|-
|2
|31:21
|12
|20
|6
|8
|6
|12
|1
|1
|23
|-
|4
|2
|1
|2
|-
|-
|-
|12
|Ginat T.
|12
|-
|3
|26:55
|5
|7
|5
|7
|-
|-
|2
|2
|11
|6
|5
|2
|2
|1
|-
|-
|-
|10
|Blakeney A.
|10
|-
|3
|18:58
|3
|9
|1
|2
|2
|7
|2
|2
|12
|-
|2
|1
|1
|1
|-
|-
|-
|9
|Coffey A.
|9
|-
|1
|22:48
|4
|8
|3
|5
|1
|3
|-
|1
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|6
|Oturu D.
|6
|-
|1
|24:41
|3
|7
|3
|7
|-
|-
|-
|2
|11
|2
|4
|1
|1
|2
|1
|-
|-
|5
|Palatin G.
|5
|-
|-
|11:44
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|-
|-
|8
|-
|-
|1
|4
|-
|-
|-
|-
|4
|Segev I.
|4
|-
|-
|13:12
|1
|1
|1
|1
|-
|-
|2
|2
|-2
|2
|3
|4
|1
|1
|-
|-
|-
|4
|Wainright I.
|4
|-
|-
|21:42
|1
|4
|-
|1
|1
|3
|1
|2
|18
|1
|1
|2
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|Carrington K.
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-6
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|Heidegger M.
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-6
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Timor B.
|-
|-
|1
|14:13
|-
|2
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|1
|1
|-
|-
|-
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