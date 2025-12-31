Σπανούλης για την πρόταση της Μπαρτσελόνα: «Η καρδιά μου έλεγε να μείνω στον Ολυμπιακό»
Όπως είναι γνωστό, πριν από ακριβώς 10 χρόνια η Μπαρτσελόνα είχε κάνει πρόταση στον Βασίλη Σπανούλη να μετακομίσει στην Βαρκελώνη και να ενταχθεί στην ομάδα.
Ήταν η εποχή που ολοκληρωνόταν το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ωστόσο εκείνος επέλεξε να παραμείνει στους «ερυθρόλευκους» απορρίπτοντας την πρόταση της Μπαρτσελόνα.
Μετά το τέλος του αγώνα στη Βαρκελώνη όπου η Μονακό επιβλήθηκε της Μπαρτσελόνα με 74-90, ο «Kill Bill» ρωτήθηκε σχετικά με εκείνη την πρόταση.
Τι απάντησε; «Τελείωνε το συμβόλαιό μου και υπήρχε ενδιαφέρον για εμένα. Είχαν γίνει συζητήσεις αλλά στο τέλος της ημέρας αλλά εκείνη την περίοδο η καρδιά μου ανήκε στον Ολυμπιακό. Έμεινα εκεί γιατί όλοι ξέρουν ότι αγαπώ αυτήν την ομάδα, έπαιξα πολλά χρόνια γι' αυτήν την ομάδα, 11 χρόνια. Η καρδιά μου, μου είπε να μείνω στον Ολυμπιακό για την υπόλοιπη καριέρα μου».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.