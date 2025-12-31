Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε μετά το τέλος του αγώνα Μπαρτσελόνα-Μονακό για την πρόταση που είχε δεχθεί από τους «μπλαουγκράνα» το 2015

Όπως είναι γνωστό, πριν από ακριβώς 10 χρόνια η Μπαρτσελόνα είχε κάνει πρόταση στον Βασίλη Σπανούλη να μετακομίσει στην Βαρκελώνη και να ενταχθεί στην ομάδα.

Ήταν η εποχή που ολοκληρωνόταν το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ωστόσο εκείνος επέλεξε να παραμείνει στους «ερυθρόλευκους» απορρίπτοντας την πρόταση της Μπαρτσελόνα.

Μετά το τέλος του αγώνα στη Βαρκελώνη όπου η Μονακό επιβλήθηκε της Μπαρτσελόνα με 74-90, ο «Kill Bill» ρωτήθηκε σχετικά με εκείνη την πρόταση.

Τι απάντησε; «Τελείωνε το συμβόλαιό μου και υπήρχε ενδιαφέρον για εμένα. Είχαν γίνει συζητήσεις αλλά στο τέλος της ημέρας αλλά εκείνη την περίοδο η καρδιά μου ανήκε στον Ολυμπιακό. Έμεινα εκεί γιατί όλοι ξέρουν ότι αγαπώ αυτήν την ομάδα, έπαιξα πολλά χρόνια γι' αυτήν την ομάδα, 11 χρόνια. Η καρδιά μου, μου είπε να μείνω στον Ολυμπιακό για την υπόλοιπη καριέρα μου».