Μπαρτζώκας: «Δείξαμε έλλειψη σοβαρότητας, να διεκδικήσουμε όσες πιθανότητες έχουμε για τη νίκη κόντρα στη Βαλένθια»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε το δικό του σχόλιο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού για τη δεύτερη αγωνιστική της GBL.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει το 2/2 στο πρωτάθλημα. Υποδέχθηκε τον Κολοσσό για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League και επικράτησε με 99-83.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, έκανε το δικό του σχόλιο μετά το ματς και στάθηκε στην έλλεψη σοβαρότητας που έδειξε η ομάδα του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε:

«Δε θέλω να πω ότι το είδαμε σαν αγγαρεία, καταλαβαίνω ότι οι παίκτες έχουν στο μυαλό τους τα δύο σερί ματς στην EuroLeague. Δεν είχαν περάσει ούτε 48 ώρες από το προηγούμενο ματς. Δείξαμε έλλειψη σοβαρότητας στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν η διαφορά πήγε στους 17-18 πόντους και κάναμε 5 σερί λάθη. Ο Κολοσσός έβαλε 18 τρίποντα (18/36), σούταρε με υψηλό ποσοστό σε ένα ματς χωρίς πρέπει για εκείνους. Αλλά έτσι θα γίνεται πάντα με εμάς.

Πρέπει να είμαστε πιο συμπαγείς , πιο σοβαροί για να μην χρειάζεται να παίζουμε στο τέλος για να κερδίσουμε. Δεν έπαιξε γρήγορα ο Κολοσσός, είχε καλές εκτελέσεις. Είχαν εύκολες πάσες και εύχομαι να βάλουν και στα επόμενα ματς τόσα τρίποντα με αυτό το ποσοστό. Πρέπει να προχωρήσουμε να κάνουμε μία προπόνηση αύριο και να διεκδικήσουμε όσες πιθανότητες έχουμε για τη νίκη κόντρα στη Βαλένθια».