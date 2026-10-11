Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού για τη 2η αγωνιστική της GBL.

Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι του στη Sunel Arena, έφτασε σε μία ακόμη νίκη. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχθηκαν στα Ανω Λιόσια τον Κολοσσό για τη 2η αγωνιστική της GBL και επικράτησαν με 99-83.

Τρομερό παιχνίδι, με τους Ροδίτες να παλεύουν μέχρι το φινάλε για ένα μεγάλο αποτέλεσμα, όμως ο Ολυμπιακός έδειξε την ποιότητά του και με σωστές αποφάσεις σε άμυνα και επίθεση, έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα.