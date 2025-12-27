Ευάλωτη μοιάζει η Ρεάλ Μαδρίτης και με τον Σέρτζιο Σκαριόλο στην άκρη του πάγκου μακριά από την Movistar Arena, όπως συνέβαινε και πέρσι.

Ούτε ο Σέρτζιο Σκαριόλο βρίσκει τη γιατρειά στη Ρεάλ η οποία παρότι επένδυσε πολλά στο νέο τεχνικό και το επιτελείο του, ενισχύθηκε σημαντικά όσον αφορά το έμψυχο δυναμικό, όμως εμφανίζει τις παθογένειες της περσινής σεζόν, που δεν την οδήγησαν πουθενά!

Μοιάζει με οργανισμό που δεν μαθαίνει από τα λάθη του και συνεχίζει να τα επαναλαμβάνει. Η Ρεάλ μακριά από τη Μαδρίτη δεν πείθει. Το πρόβλημα δεν είναι πρόσκαιρο, ούτε τυχαίο. Κρατά από την περσινή σεζόν και φέτος εμφανίζεται πιο έντονο από ποτέ, με τη «βασίλισσα» να βρίσκεται στη 10η θέση της EuroLeague και τον Σέρτζιο Σκαριόλο να ζητά – ξανά – χρόνο.

Οι δύο εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Χάποελ Τελ Αβίβ και Αναντολού Έφες έδωσαν την ψευδαίσθηση ότι κάτι αλλάζει. Δεν άλλαξε. Οι ήττες σε Μιλάνο και Μονακό επανέφεραν τη Ρεάλ στην πραγματική της εικόνα, η οποία αναλύεται ως εξής: Είναι μια ομάδα που εκτός έδρας χάνει σταθερά τη συνοχή και την ταυτότητά της...

Το ρεκόρ 3-7 μακριά από τη Movistar Arena δεν ταιριάζει σε καμία περίπτωση σε μια ομάδα που έχει ως στόχο να πάει στο Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens. Μάλιστα, η αντιδιαστολή με το εντός έδρας 7-1 είναι εκκωφαντική και δείχνει ξεκάθαρα ότι το πρόβλημα δεν είναι η ποιότητα, αλλά η σταθερότητα και η νοοτροπία, που χάνονται αφήνοντας τη Μαδρίτη.

Το συνολικό ρεκόρ 10-8 στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση δεν δικαιολογεί τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι. Η Ρεάλ επένδυσε ακριβά: νέο front office, νέος προπονητής, ανανεωμένο ρόστερ. Το αποτέλεσμα; Μια ομάδα που μοιάζει ακόμη να ψάχνεται.

Παίκτες που ήρθαν για να κάνουν τη διαφορά δεν το κάνουν με συνέπεια. Ο Μάριο Χεζόνια εξακολουθεί να κινείται μεταξύ καλών εμφανίσεων και αγώνων όπου περνάει απαρατήρητος, ενώ η περιφερειακή γραμμή μοιάζει να αναζητά ακόμη τον ηγέτη της.

Οι αριθμοί δεν αφήνουν περιθώριο αμφισβήτησης. Αν συνδυαστεί η περσινή και η φετινή EuroLeague, η Ρεάλ έχει 10-17 εκτός έδρας. Αυτό δεν είναι απλώς κακή συγκυρία και στο κορυφαίο επίπεδο πληρώνεται.

Η ομάδα δυσκολεύεται να επιβάλει τον ρυθμό της και αδυνατεί να ελέγξει το παιχνίδι σε κρίσιμες στιγμές. Όταν η «μπάλα καίει» οι Μαδριλένοι μοιάζουν να λυγίζουν.

Η Ρεάλ του Σέρτζιο Σκαριόλο δεν είναι καλή αμυντικά. Για έναν προπονητή που έχτισε τη φήμη του πάνω στην πειθαρχία και την άμυνα, αυτό είναι ανησυχητικό.

Εκτός έδρας δέχεται 86,5 πόντους κατά μέσο όρο και σε πέντε παιχνίδια έχει δεχτεί πάνω από 90. Κάθε φορά που ο αντίπαλος περνά το όριο των 85 πόντων, η Ρεάλ υποτάσσεται. Δεν πρόκειται για λεπτομέρεια, αλλά για ξεκάθαρη αδυναμία.

Ο Σκαριόλο ζητά ηρεμία και χρόνο. Είναι λογικό. Όμως ο χρόνος περνάει και η βαθμολογία είναι ο καθρέπτης. Η Ρεάλ απέχει ελάχιστα από την εξάδα, αλλά είναι το ίδιο κοντά και στο να βρεθεί εκτός δεκάδας.

Η «βασίλισσα» αυτή τη στιγμή δεν φοβίζει κανέναν! Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ομάδα της Μαδρίτης. Αν η εικόνα εκτός έδρας δεν αλλάξει άμεσα, το φετινό δημιούργημα θα αποτελέσει σύντομα άλλη μια χαμένη ευκαιρία...