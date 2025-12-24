Ο Τρέι Λάιλς φαίνεται πως είναι διατεθειμένος να μείνει στη Ρεάλ περισσότερο από τον έναν χρόνο του συμβολαίου του.

Την πρόθεση της να «δέσει» τον Τρέι Λάιλς φαίνεται πως είναι διατεθειμένη να υλοποιήσει η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ που αποτελεί μια από τις κορυφαίες μεταγραφές των Μαδριλένων το περασμένο καλοκαίρι, έχει μόνο ένα χρόνο συμβόλαιο, αλλά είναι ανοιχτός στο να συζητήσει για την ανανέωση του!

Τη στιγμή που η Ρεάλ αναζητούσε έναν γκαρντ προέκυψε ο Λάιλς και οι Μαδριλένοι κινήθηκαν για την απόκτηση του, καθώς θεώρησαν πως είναι μια εξαιρετική περίπτωση και δικαιώθηκαν.

Μάλιστα, ο ίδιος είναι ενθουσιασμένος με τη Μαδρίτη. Χρειάστηκαν μόνο λίγοι μήνες στον Καναδό άσο για να αγαπήσει την ισπανική πρωτεύουσα. «Γιατί να μην μείνω περισσότερο στη Μαδρίτη; Είναι η καλύτερη πόλη που έχω ζήσει ποτέ» παραδέχθηκε πρόσφατα σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Ο Τρέι Λάιλς έφτασε στη Μαδρίτη με μονοετές συμβόλαιο και κρίνοντας από τις δηλώσεις του, η ανανέωση του συμβολαίου του δεν θα πρέπει να αποτελεί πρόβλημα. Το εκρηκτικό ξεκίνημα στη σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης «πυροδότησε» γρήγορα φήμες για πιθανή επιστροφή του στο NBA αυτή τη σεζόν, κάτι που ο Σέρτζιο Σκαριόλο απέκλεισε εντελώς.

Η προσαρμογή του στην ομάδα ήταν εντυπωσιακή. Στην EuroLeague, έχει μέσο όρο 13.5 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ, ενώ στην Liga Endesa, όπου δεν έχει αγωνιστεί σε ορισμένα παιχνίδια προκειμένου να πάρει ορισμένες ανάσες, οι αριθμοί του δεν διαφέρουν, καθώς έχει 13.1 πόντους μέσο όρο (40% στα τρίποντα) και 4.9 ριμπάουντ.

Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους rookies της σεζόν, ενώ σε μια ψηφοφορία των αρχηγών της EuroLeague, τον επέλεξαν ως τον παίκτη που ανυπομονούσαν περισσότερο να δουν στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του.





