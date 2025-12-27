Η κρίσιμη παρέμβαση του Παπανικολάου στο τελευταίο τάιμ-άουτ του Μπαρτζώκα: «Είναι από φάουλ, είναι από την άλλη μεριά»
Ο Κώστας Παπανικολάου απέδειξε για ακόμη μία φορά πόσο σημαντικός είναι για τον Ολυμπιακό, ειδικά στα κρίσιμα παιχνίδια του.
Στα οκτώ δευτερόλεπτα του ματς της Euroleague με τη Βίρτους Μπολόνια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, θέλοντας να διασφαλίσει ότι όλα θα γίνουν σωστά, κάλεσε δύο συνεχόμενα τάιμ άουτ. Στόχος του κόουτς ήταν να οργανωθεί με ακρίβεια η επαναφορά της μπάλας και να μην υπάρξει σύγχυση ανάμεσα στους παίκτες του.
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τάιμ άουτ, με έξι δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Παπανικολάου παρενέβη για να ξεκαθαρίσει το σημείο από το οποίο έπρεπε να γίνει η επαναφορά.
Ο αρχηγός των Πειραιωτών επεσήμανε ότι η φάση προερχόταν από φάουλ, άρα η μπάλα δεν θα μπορούσε να γίνει η επαναφορά από οποιοδήποτε σημείο ή πλευρά. Ο Μπαρτζώκας τότε τού ζήτησε να το επιβεβαιώσει άμεσα με τους διαιτητές. Ο Παπανικολάου πήρε την πρωτοβουλία, μίλησε μαζί τους και τελικά η επαναφορά έγινε από το σωστό σημείο, μπροστά στον πάγκο της Βίρτους, όπως ακριβώς προβλέπουν οι κανονισμοί.
Δείτε το σχετικό βίντεο
