Αποθέωση για τον Φουρνιέ στο αεροπλάνο της επιστροφής μετά το διπλό στη Μπολόνια!

Ολυμπιακός: Αποθέωση για τον Φουρνιέ στο αεροπλάνο της επιστροφής
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Δημήτρης Οικονόμου
Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια, έχοντας τον Εβάν Φουρνιέ σε μεγάλο βράδυ και την επίθεση να λειτουργεί στην εντέλεια.
Παρότι στο φινάλε αγχώθηκαν, αφού δεν διατήρησαν τη διαφορά των 20 πόντων, οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 10-7 και συνεχίζουν από την έβδομη θέση της κατάταξης στη EuroLeague, ενώ εκκρεμεί η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε.
Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφεται στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens (2/1, 21:15), ενώ όσον αφορά τον Φουρνιέ, ο Γάλλος γνώρισε την αποθέωση στο αεροπλάνο της επιστροφής μετά το διπλό στη Μπολόνια!
Ο Φουρνιέ γέμισε τη στατιστική του με 21 πόντους και 7/10 τρίποντα, ακούγοντας ρυθμικά το όνομά του. Φέτος μετράει 10.6 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε 14 συμμετοχές στη EuroLeague.
🔴🙌 Αποθέωση μέσα στο αεροπλάνο της επιστροφής για τον Φουρνιέ μετά το διπλό στη Μπολόνια— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 27, 2025
Αποστολή στη Μπολόνια: @doik77 #olympiacosbc pic.twitter.com/x7DiB28rSR
