Gazzetta Awards 2025 by Novibet: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς!

Οι προηγούμενοι νικητές των Gazzetta Awards

Κάθε χρόνο, οι συμμετοχές στα Gazzetta Awards αυξάνονται! Το 2015, όταν και ξεκίνησε η διαδικασία, ψήφισαν 45.335 αναγνώστες του Gazzetta και ανέδειξαν κορυφαίους τον Λευτέρη Πετρούνια (καλύτερο αθλητή), τη Νικόλ Κυριακοπούλου (καλύτερη αθλήτρια), την Εθνική Ελλάδος Εφήβων στο μπάσκετ (καλύτερη ομάδα) και τον Ηλία Παπαθεοδώρου (καλύτερο προπονητή).

Το 2016, οι ψήφοι έφτασαν τις 53.149, ενώ προστέθηκε μια κατηγορία πολύ σημαντική: Αυτή του καλύτερου αθλητή με αναπηρία. Κορυφαίος αθλητής αναδείχθηκε ο Σπύρος Γιαννιώτης, αθλήτρια η Άννα Κορακάκη, ομάδα οι Μάντης - Καγιαλής, προπονητής ο Δημήτρης Ιτούδης και ΑμεΑ ο Παύλος Μάμαλος.

Το 2017, προστέθηκε μια ακόμα σημαντική κατηγορία, αυτή του Fair Play. Οι ψήφοι «ανέβηκαν» στις 55.450 και εσείς αναδείξατε ως κορυφαίους τον Λευτέρη Πετρούνια (δεύτερο βραβείο στα Gazzetta Awards), την Κατερίνα Στεφανίδη, την Εθνική Νέων-Ανδρών στο πόλο, τον Τσάβι Πασκουάλ, τον Μιχάλη Σεΐτη και τον Κώστα Κοκκινοπλίτη από τη Νέα Κρήνη, ο οποίος πήρε το βραβείο του Fair Play.

H κατάρριψη του ρεκόρ συνεχίστηκε το 2018, καθώς με 56.266 συνολικές ψήφους, ο Λευτέρης Πετρούνιας πήρε ένα ακόμα βραβείο κορυφαίου αθλητή, η Κατερίνα Στεφανίδη αναδείχθηκε ξανά κορυφαία αθλήτρια, ο Θοδωρής Βλάχος καλύτερος προπονητής, ο Ολυμπιακός στο πόλο κορυφαία ομάδα, ο Γρηγόρης Πολυχρονιάδης καλύτερος αθλητής ΑμεΑ και η Κ15 του Παναθηναϊκού «σήκωσε» το βραβείο Fair Play.

To 2019 οι διαδικτυακές κάλπες έκλεισαν στις 59.944 ψήφους. Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κατερίνα Στεφανίδη, Δημήτρης Ιτούδης, ΠΑΟΚ, Νικ Καλάθης και Εθνική Ελλάδας μπάσκετ Κωφών Γυναικών ξεχώρισαν στις κατηγορίες των βραβείων.

Έπειτα, ήρθαν τα Gazzetta Awards του 2020 για να «μεγαλώσουν» ακόμα περισσότερο τη διαδικασία. Οι ψήφοι έφτασαν στις 120.699 και η πανδημία όχι μόνο δεν περιόρισε την αγάπη του κοινού του κορυφαίου αθλητικού site για τον αθλητισμό, αλλά την... απογείωσε! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, για δεύτερη σερί χρονιά, αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής και η Μαρία Σάκκαρη ήταν η αθλήτρια της χρονιάς (για πρώτη φορά στα έξι χρόνια του θεσμού). Καλύτερη ομάδα ψηφίσατε τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο και καλύτερο προπονητή τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ. Ο Στέλιος Μαλακόπουλος ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος αθλητής με αναπηρία και καλύτερη στιγμή fair play αναδείχθηκε εκείνη του νεαρού Λευτέρη Μπακογιάννη.

Το 2021 το ρεκόρ ψήφων έσπασε εκ νέου, φτάνοντας τις 137.141! Οι ίδιοι οι αθλητές «αγκάλιασαν» τα Gazzetta Awards περισσότερο από ποτέ και το Gazzetta διοργάνωσε ένα αξέχαστο event, για να τιμήσει τους νικητές! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε αθλητής της χρονιάς, η Μαρία Σάκκαρη κορυφαία αθλήτρια, η Εθνική πόλο ανδρών καλύτερη ομάδα, ο Θοδωρής Βλάχος προπονητής της χρονιάς, ο Θανάσης Γκαβέλας αθλητής με αναπηρία της χρονιάς, ενώ η Εθνική Ακρωτηριασμένων πήρε το βραβείο Fair Play. Στην έξτρα κατηγορία, ο Κώστας Τσιμίκας αναδείχθηκε ποδοσφαιριστής της χρονιάς.

To 2022, τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος συγκέντρωσε 76.469 ψήφους! Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη έκοψε πρώτη το νήμα στις γυναίκες, με 59.556 ψήφους και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεπέρασε στο νήμα τον Γιώργο Μπαρτζώκα, για να αναδειχθεί κορυφαίος προπονητής με 38.042 ψήφους. Καλύτερη ομάδα επιλέξατε ξανά την Εθνική Ανδρών πόλο με 36.475 ψήφους, ενώ ο Σέρχιο Αραούχο έκανε... νταμπλ. Πήρετο το βραβείο Fair Play 61.408 ψήφους, για την αφιέρωση του γκολ που πέτυχε στο «Βικελίδης» στον αδικοχαμένο Άλκη Καμπανό, καθώς και το ειδικό βραβείο για το γκολ της χρονιάς, με 42.459 ψήφους. Ο Αντώνης Τσαπατάκης αναδείχθηκε αθλητής με αναπηρία της χρονιάς με 31.060 ψήφους. Η τελετή στο Μέγαρο Μουσικής ξεπέρασε κάθε προσδοκία, συγκεντρώνοντας στον εμβληματικό χώρο ένα σημαντικό μέρος της ελληνικής αθλητικής ιστορίας! Όσο για τις συνολικές ψήφους; 142.479 και νέο ρεκόρ, το οποίο είμαστε σίγουροι ότι θα καταρρίψετε φέτος!

Το 2023 η συμμετοχή ήταν ακόμα μεγαλύτερη και τα βραβεία απονεμήθηκαν ως εξής: Καλύτερος αθλητής αναδείχθηκε και πάλι ο Μίλτος Τεντόγλου, αθλήτρια η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, προπονητής ο Ματίας Αλμέιδα και ομάδα η Εθνική Πόλο ανδρών. Ο Αντώνης Τσαπατάκης αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής με αναπηρία, ενώ η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ μοιράστηκαν το βραβείο Fair Play!

Πέρυσι, το 2024, οι συμμετοχές ήταν και πάλι σε υψηλά επίπεδα, με τον Μίλτο Τεντόγλου να κερδίζει και πάλι το βραβείο του Αθλητή της Χρονιάς και την Ευαγγελία Πλατανιώτη αυτό της Αθλήτριας. Το Fair Play πήγε στον Παναθηναϊκό, ο Νάσος Γκαβέλας αναδείχθηκε Αθλητής με Αναπηρία, ενώ ο Ολυμπιακός και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σάρωσαν στις κατηγορίες Ομάδα και Προπονητής της χρονιάς.