Μπαρτζώκας: «Επιστρέφουμε στη φυσιολογική μας κατάσταση»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για την ετοιμότητα της ομάδας τυου για ανάλογα παιχνίδια στη Euroleague.

Ο Ολυμπιακός δείχνει την ετοιμότητα του για τόσο σημαντικά παιχνίδια και την αντίδραση του, όπως επισήμανε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τη Βίρτους στη Μπολόνια.

Όταν ρωτήθηκε για την ετοιμότητα του Ολυμπιακού σε αυτού του είδους τα παιχνίδια, ο Έλληνας τεχνικός απάντησε: «Ναι, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε και επιστρέφουμε στη φυσιολογική μας κατάσταση. Παίζουμε όλοι μαζί, δουλεύουμε σωστά, γυρίζουμε την μπάλα και βρίσκουμε τον ελεύθερο παίκτη.

Βέβαια, το τελευταίο δεκάλεπτο δεν μας πήγε πολύ καλά. Βάλαμε τους αντιπάλους πολύ νωρίς στο μπόνους και δεν μπορούσαμε να παίξουμε την άμυνα που θέλαμε. Βάλανε κάποια τρίποντα στο τέλος των 24″ ή με ταμπλό όπως ένα του Βιλντόζα. Κάναμε πολλά λάθη, αλλά ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουμε.

Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήταν μαζί μας. Όπου και να παίζει ο Ολυμπιακός, έχουμε τους οπαδούς μας μαζί».

Όσο για τη σκηνή που είχε πιάσει το κεφάλι του από την πίεση, εξήγησε: «Πριν από αυτό το σημείο κάναμε δύο λάθη με τα οποία είχα εκνευριστεί. Ήταν ένα πολύ πιεστικό παιχνίδι, βεβαίως και η άμυνα της Βίρτους ήταν πολύ επιθετική. Ο Γουόκαπ είχε βγει πολύ νωρίς με 5 φάουλ. Έτσι έπρεπε να παίξουμε με ασυνήθιστες συνθέσεις. Αλλά όλα καλά, καταφέραμε να κερδίσουμε και είμαστε χαρούμενοι».