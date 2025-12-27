Φουρνιέ: «Είχα ένα πολύ καλό γεύμα Χριστουγέννων, αυτός ήταν ο λόγος που είχα ευστοχία στα τρίποντα»

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για την ευστοχία του στη Flash Interview, αμέσως μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Βίρτους (94-97), στην Μπολόνια.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βίρτους στην Μπολόνια με 97-94 για την 18η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε αμέσως μετά την επικράτηση των «ερυθρολεύκων» και αναφέρθηκε στην ευστοχία που είχε ο ίδιος, καθώς και η ομάδα του, που τους χάρισαν τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Εβάν Φουρνιέ:

«Νιώθω πολύ καλά για το ποσοστό στα τρίποντα. Είχα ένα πολύ καλό γεύμα Χριστουγέννων, αυτός ήταν ο λόγος.

Ήταν ένα απαιτητικό παιχνίδι, η Μπολόνια είναι πολύ καλή στην έδρα της, βγάζει ενέργεια. Χτίσαμε μια διαφορά, αλλά αισθανθήκαμε υπερβολικά άνετα, τους δώσαμε πολλά ριμπάουντ.

Υπήρχαν πολλές στιγμές κλειδιά στο ματς. Πολύ μεγάλη στιγμή ήταν το καλάθι του Ντόρσεϊ που έσπασε το μομέντουμ. Είχαμε τις βολές του Πίτερς, το ριμπάουντ του Μιλουτίνοβ, το τρίποντο του Βεζένκοβ, πολλά παιδιά βγήκαν μπροστά. Προτιμώ να παίζω στην έδρα μας».