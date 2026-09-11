Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Η βράβευση των Βεζένκοβ και Μπαρτζώκα

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Η βράβευση των Βεζένκοβ και Μπαρτζώκα

Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Η βράβευση των Βεζένκοβ και Μπαρτζώκα
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Γιώργος Μπαρτζώκας και Σάσα Βεζένκοβ βραβεύτηκαν πριν το τζάμπολ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός μετά το IBT CRETE, έχει μπροστά του ένα ακόμη πολύ δυνατό φιλικό τουρνουά. Οι Πειραιώτες είναι στη Λευκωσία για το «Νεόφυτος Χανδριώτης», όπου κοντράρονται με τον Ερυθρό Αστέρα.

Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης οι διοργανωτές βράβευσαν τον Σάσα Βεζένκοβ και τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Οι δύο τους πρωταγωνιστούν από τον πάγκο και το γήπεδο αντίστοιχα τα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό.

Και την σεζόν που πέρασε, έφτασαν παρέα στην κορυφή της Ευρώπης με την κατάκτηση της Euroleague.

     

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