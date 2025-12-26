Ο Ολυμπιακός πέτυχε Χριστουγεννιάτικο διπλό (94-97) στην Ιταλία, σε ένα ματς που κατέληξε «θρίλερ» παρά το +20 των Πειραιωτών. Αποστολή στην Μπολόνια: Δημήτρης Οικονόμου.

Με τον Εβάν Φουρνιέ σε μεγάλο βράδυ και την επίθεση να λειτουργεί στην εντέλεια, ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα της Βίρτους με 94-97. Παρότι στο φινάλε αγχώθηκε αφού δε διατήρησε τη διαφορά των 20 πόντων και παραλίγο να την... πάθει όπως με τη Βαλένθια.

Βίρτους - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με εντυπωσιακό τρόπο στην επίθεσή τους, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει σκορ από τον Βεζένκοβ στο τρανζίσιον (7-12, 3'). Ωστόσο, ρυθμό βρήκε και ο Έντουαρντς με γρήγορους 7 πόντους και οι δύο ομάδες προχωρούσαν χέρι - χέρι (14-15, 5'). Τα λάθη όμως έκαναν την εμφάνισή τους και ο Βιλντόζα εκμεταλλεύτηκε το ανοιχτό γήπεδο (20-17, 8'). Σπουδαίος ο Εβάν Φουρνιέ που έβαλε φαρδιά - πλατιά την υπογραφή του στο «διπλό».

Ο Φουρνιέ βρήκε δύο μακρινά σουτ, αλλά το ζήτημα του Ολυμπιακού ήταν αμυντικό, με τους Ιταλούς να πετυχαίνουν καλάθια στη λήξη επιθέσεων. Το 0-7 σερί των Πειραιωτών τους έβαλε μπροστά με 27-32, αλλά η ομάδα του Ιβάνοβιτς τιμωρούσε κάθε αδυναμία της άμυνας στα κοψίματα.

Ο Γάλλος με τον Πίτερς συνέχισαν όμως να δίνουν σκορ, με τον Ολυμπιακό να ξεφεύγει (32-40, 16'), αφού μπήκε και ο Ντόρσεϊ στο κόλπο. Αυτή η τριάδα συνέχισε να οδηγεί επιθετικά, με την ομάδα του Μπαρτζώκα να έχει εντυπωσιακά ποσοστά σε δίποντο και τρίποντο, αλλά να ψάχνει τρόπο να σταματήσει τον Έντουαρντς (39-48, 18').

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε ιδανικά για τον Ολυμπιακό, με πολύ καλή κυκλοφορία και τον Φουρνιέ να παραμένει ζεστός. Ένα δικό του... τρελό σουτ έγραψε το 53-63 (26'), με την επίθεση να λειτουργεί στην εντέλεια. Η διαφορά έφτασε και τους 19 (57-76, 29') με τον Φουρνιέ να ευστοχεί στο έκτο του τρίποντο και με τον Έντουαρντς να κουτσαίνει μετά το στραβοπάτημά του στην πρώτη περίοδο.

Τελευταία της απόπειρα έγινε στο 34', με τους Χάκετ και Μόργκαν να βρίσκουν τρίποντα και να ξαναβάζουν τον κόσμο στο παιχνίδι, μειώνοντας στους 5 (75-80). Το σουτ του Ντόρσεϊ ήταν μια ανάσα, με το φόλοου του Μιλουτίνοφ να ακολουθεί (77-85, 35').

Ο Μπαρτζώκας έβαλε ταυτόχρονα στο παρκέ Φουρνιέ, Ντόρσεϊ και Πίτερς, Βεζένκοβ, με τον τελευταίο να επαναφέρει τη διαφορά στους 10 (78-88, 36'). Αλλά ο Βιλντόζα ήταν ξανά εκεί, με δύο μεγάλα σουτ για το 84-88. Με τον Ντόρσεϊ να δίνει ξανά την μπάλα στους Ιταλούς που σκόραραν στον αιφνιδιασμό (88-90).

Ο Φουρνιέ πέτυχε και άλλο τεράστιο σουτ (88-93), αλλά η Βίρτους μείωσε στον πόντο στα 42'', για να απαντήσει ο Ντόρσεϊ (92-95) στα 20.2''. Ο Ντιούφ κάρφωσε από την ασίστ του Βιλντόζα για το 94-95, ο Ολυμπιακός έβαλε την μπάλα με μια κακή πάσα στο παρκέ και ο Πίτερς με ένα ζευγάρι βολών έγραψε το 94-97, 3'' πριν το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 41-50, 60-77, 94-97

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ήταν σε εξαιρετικό βράδυ επιθετικά όλα τα μεγάλα του «όπλα» και παρόλο που πήγε να χάσει διαφορά 20 πόντων, τα κατάφερε στο φινάλε γιατί είχε τον Εβάν Φουρνιέ. Ψύχραιμος στο φινάλε ο Πίτερς από τη γραμμή των βολών.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Εβάν Φουρνιέ με απίθανη εμφάνιση 21 πόντων (7/10) τρίποντα και μεγάλων σουτ στα κρίσιμα.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Στους 23 αλλά με 5 λάθη ο Ντόρσεϊ, 16 από τον Βεζένκοβ, από 13 οι Πίτερς, Μιλουτίνοφ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Κομβικός ο Λούκα Βιλντόζα με 17 πόντους και 4 ασίστ.

Virtus Bologna FG 2PT 3PT FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF PIR # Players 1 L. Vildoza 21:38 17 3/7 42.9% 3/3 100% 3/4 75% 2/2 100% 1 1 2 4 1 0 0 5 21 3 C. Edwards * 19:28 14 5/16 31.3% 3/11 27.3% 2/5 40% 2/3 66.7% 0 1 1 2 2 2 0 1 5 6 A. Pajola * 22:03 4 1/4 25% 1/3 33.3% 0/1 0% 2/4 50% 0 1 1 4 1 0 0 5 1 7 S. Niang * 23:58 7 3/4 75% 3/3 100% 0/1 0% 1/2 50% 0 4 4 1 2 1 0 2 10 9 A. Smailagic 13:13 9 4/6 66.7% 3/3 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 0 0 0 3 0 0 1 9 11 B. Taylor 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 D. Alston Jr * 22:33 8 3/6 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 2 6 23 D. Hackett 19:34 6 1/2 50% 0/0 0% 1/1 100% 3/4 75% 1 2 3 4 1 1 0 4 16 30 M. Morgan 22:47 15 4/9 44.4% 2/4 50% 2/5 40% 5/6 83.3% 0 0 0 5 1 0 0 7 20 31 A. Diarra 02:18 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 35 M. Diouf * 24:32 12 4/8 50% 4/8 50% 0/0 0% 4/4 100% 2 2 4 1 1 2 0 3 11 45 N. Akele 07:56 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 TOTAL 200 94 32/64 50% 21/38 55.3% 11/24 45.8% 19/25 76% 6 13 19 22 12 7 0 26 98