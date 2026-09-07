Τέλος στο σίριαλ του καλοκαιριού στην EuroLeague: Ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι BC. Ανακοινώθηκε η αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό.

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό με κάθε επισημότητα ο Τόμας Γουόκαπ. Οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε συμφωνία με την Ντουμπάι BC και έτσι ο έμπειρος γκαρντ, θα συνεχίσει την καριέρα του στα ΗΑΕ.

Η Ντουμπάι BC στην ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι ο Γουόκαπ, υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τον σύλλογο.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai Basketball μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο συλλόγων.

Ευχαριστούμε τον Τόμας για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο στάδιο της καριέρας του.

Στα 5 χρόνια που αγωνίστηκε για τον Ολυμπιακό, κατακτήσαμε 12 τίτλους, φτάσαμε σε 5 συνεχόμενα Final Four και στην κορυφή της Ευρώπης τον περασμένο Μάιο. Ηταν ένα κοινό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες, με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις. Ελπίζουμε αυτό το όμορφο ταξίδι να μείνει για πάντα στις καρδιές και το μυαλό όλων.

Η συμφωνία με την Dubai Basketball αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση της Dubai Basketball στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague».