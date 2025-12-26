Ο πρόεδρος της Παρτίζαν Όστογια Μιχαήλοβιτς είχε προγραμματίσει δείπνο με τον Πενιαρόγια, αλλά το καθυστέρησε για να αποφύγει τον Ομπράντοβιτς.

Μετά την άφιξη του Ζοάν Πενιαρόγια στο Βελιγράδι και τις πρώτες ημέρες των προπονήσεων με την Παρτίζαν ο πρόεδρος της ομάδας Όστογια Μιχαήλοβιτς προγραμμάτισε για την ημέρα των Χριστουγέννων (25/12) ένα δείπνο με τον Ισπανό προπονητή και μέλη της διοίκησης.

Ο «μυστικός δείπνος» αναμένονταν να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα σ’ ένα από τα καλύτερα εστιατόρια του Βελιγραδίου, αλλά λίγες ώρες νωρίτερα χρειάστηκε να αλλάξει η ώρα για να αποφευχθεί η τυχαία συνάντηση με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς! Ο πολυνίκης τεχνικός της Euroleague είναι ο άνθρωπος από τον οποίο κρύβονται όλα τα μέλη της Παρτίζαν, γιατί προφανώς αισθάνονται ντροπή και φόβο, για να τον αντικρύσουν τουλάχιστον τόσο νωρίς.

Η διοίκηση της Παρτίζαν, λοιπόν, αποφάσισε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να δειπνήσει σε ένα φημισμένο εστιατόριο του Βελιγραδίου με τον νέο προπονητή και να συζητήσουν για την πορεία της ομάδας.

Παρόντες ήταν ο πρόεδρος του συλλόγου Όστογια Μιχαήλοβιτς, ο αθλητικός διευθυντής Ζάρκο Πάσπαλι, ο διευθυντής Ντούσαν Καραβέσοβιτς, καθώς και ο νέος προπονητής Ζόαν Πενιαρόγια.

Αν και το δείπνο της διοίκησης της Παρτίζαν επρόκειτο να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα τελικά μετατέθηκε για αργότερα. Ο λόγος βέβαια δεν ήταν η κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά ο κόσμος στο εστιατόριο. Για την ακρίβεια στο ίδιο εστιατόριο βρίσκονταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Έτσι, η διοίκηση της ομάδας μόλις έλαβε την πληροφορία πως ο «Ζοτς» ήταν στον ίδιο χώρο περίμεναν να φύγει για να μην συναντηθούν. Ο Ομπράντοβιτς βρισκόταν στο φημισμένο εστιατόριο του Βελιγραδίου από τις 3:00 μ.μ. και το εγκατέλειψε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα.

Γι’ αυτό τον λόγο η διοίκηση της Παρτίζαν αποφάσισε να εμφανιστεί με τον προπονητή στον ίδιο χώρο λίγο μετά τις 8 το βράδυ, ώστε να μην συναντηθούν με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.