Ο προπονητής της Μακάμπι Όντεντ Κάτας παραδέχθηκε πως δεν μπορεί να κάνει πλάνα για την Παρτίζαν, λόγω Πενιαρόγια και Πέιν.

Η Μακάμπι αντιμετωπίζει την Παρασκευή (26/12, 19:00) στο Βελιγράδι την Παρτίζαν, ωστόσο τα νέα πρόσωπα του αντιπάλου, ο προπονητής Ζοάν Πενιαρόγια και ο Αμερικανός γκαρντ Κάμερον Πέιν, προβληματίζουν τον Όντεντ Κάτας.

Ο Ισραηλινός προπονητής επισημαίνει πως οι προσθήκες που έγιναν έχουν αλλάξει τη δομή του αντιπάλου και επί της ουσίας δεν ξέρει ο ίδιος τι να περιμένει.

«Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε, ούτε όσον αφορά τη σύνθεσή τους, ούτε επειδή έχουν νέο προπονητή. Ξέρουμε τι επίδραση μπορεί να έχει, ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Είναι δύσκολο να προετοιμαστείς για κάτι που δεν ξέρεις, και έφεραν επίσης έναν νέο πλέι μέικερ (Πέιν). Δεν μπορέσαμε να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούσαμε και είναι σίγουρο ότι θα έχουμε έναν πολύ δύσκολο αγώνα» εξήγησε ο Ισραηλινός τεχνικός για την αναμέτρηση της Μακάμπι Τελ Αβίβ με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι.

Για την παρουσία του Ίφε Λούντμπεργκ που αγωνίζονταν στην ομάδα της Σερβίας μέχρι πρόσφατα, ο Όντεντ Κάτας, είπε: «Είναι ένας δυνατός αμυντικός και μπορεί να παίξει σε διάφορες θέσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα μπει σε ρυθμό με την πάροδο του χρόνου, θα φτάσει σε καλό επίπεδο φόρμας, αλλά η παρουσία του σημαίνει πολλά για εμάς. Μας φέρνει ασφάλεια, εμπειρία, όταν έρχεται από τον πάγκο, αλλά και στην προπόνηση. Είναι πολύ έμπειρος».