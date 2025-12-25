Ο Κάμερον Πέιν στην παρουσίαση του από την Παρτίζαν αποκάλυψε πότε συζήτησε για πρώτη φορά με τους Σέρβους.

Είδηση έβγαλε ο Κάμερον Πέιν κατά την παρουσίαση του από την διοίκηση της Παρτίζαν. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ εξήγησε πως είχε συνομιλήσει και πριν από ένα δίμηνο για να έρθει στην ομάδα, αλλά τότε περίμενε ακόμη το ΝΒΑ, ενώ εξήγησε πως πλέον είναι ενθουσιασμένος που έχει την ευκαιρία να παίξει στην Ευρώπη.

«Ανυπομονώ να βγω στο γήπεδο με την ομάδα. Θα παίξω με πολλή ενέργεια, όπως πάντα, και ελπίζω να μπορέσουμε να απολαύσουμε τη διαδικασία καθώς παλεύουμε για να πάρουμε θετικά αποτελέσματα» υποστήριξε αρχικά.

Για το πως αισθάνεται στο νέο του περιβάλλον, επισήμανε ότι μια συζήτηση με έναν από τους νέους του συμπαίκτες έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή του. «Μίλησα περισσότερο με τον Ντουέιν Ουάσινγκτον. Με βοήθησε πολύ πριν έρθω. Ειλικρινά, δεν ξέρω πολλά έχουμε νέο προπονητή, γνωριζόμαστε και χτίζουμε πράγματα από την αρχή. Ξέρω ότι τα αποτελέσματα δεν είναι καλά αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρω επίσης ότι ο σύλλογος έχει καταπληκτικούς οπαδούς, ίσως τους καλύτερους που έχω δει».

Στη συνέχεια αποκάλυψε επίσης ότι η έλευσή του στην Παρτίζαν δεν ήταν μια ξαφνική απόφαση, αλλά κάτι που ήδη προυπήρχε.

«Υπήρξαν επαφές πριν από δύο μήνες, αλλά τότε είχα επιλογές στο NBA και ήθελα να τους δώσω μια ευκαιρία. Προπονήθηκα με αρκετές ομάδες, αλλά αποφάσισαν για άλλες λύσεις. Με την πάροδο του χρόνου, συνειδητοποίησα ότι δεν θέλω να κάθομαι άλλο στο σπίτι, θέλω να παίζω μπάσκετ. Η Παρτιζάν μου έδωσε μια ευκαιρία και γι' αυτό είμαι εδώ».

Για την προσαρμογή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και την Euroleague, παρατήρησε: «Μπήκα στο NBA κυρίως από τον πάγκο και οι άμυνες δεν ήταν τόσο επιθετικές. Είναι διαφορετικά εδώ, πολύ περισσότερες τακτικές, διαβάζοντας το παιχνίδι, η επαφή είναι πιο δυνατή. Οι κανόνες είναι διαφορετικοί, απλώς έμαθα ότι οι παίκτες δεν μπορούν να ζητήσουν τάιμ άουτ μόνοι τους και ότι στα πέντε προσωπικά φάουλ βγαίνεις από το γήπεδο. Όλα απαιτούν προσαρμογή, αλλά είμαι έτοιμος για αυτή την πρόκληση».

Τέλος, έστειλε ένα μήνυμα στους οπαδούς της Παρτίζαν: «Μπορώ να υποσχεθώ τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια. Δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε νίκη σε κάθε παιχνίδι, αλλά θα θέλω να κερδίζω κάθε φορά που μπαίνουμε στο γήπεδο. Ο στόχος πρέπει να είναι ο υψηλότερος, το Final Four και ο τίτλος στην Euroleague. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δουλειάς, της προπόνησης, της επικοινωνίας. Θέλω να είμαι ηγέτης, να συνδέω την ομάδα, να κάνω σημαντικά σουτ και να κερδίζω. Κανείς δεν θα μπορεί να πει ότι δεν πάλεψα, αγαπώ το μπάσκετ και ζω γι' αυτό».

