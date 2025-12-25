Ο νέος προπονητής της Παρτίζαν Ζόαν Πενιαρόγια μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου για τον Ομπράντοβιτς και την κατάσταση της ομάδας.

Η επίσημη παρουσίαση του νέου τεχνικού της Παρτίζαν Ζόαν Πενιαρόγια πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (25/12), όπου αναφέρθηκε τόσο στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και το βάρος του ονόματος του που επηρεάζει τον σύλλογο, όσο και στο θέμα της ομάδας και της ανάγκης για βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, είμαι ενθουσιασμένος που είμαι προπονητής μιας ιστορικής ομάδας όπως η Παρτιζάν», δήλωσε αρχικά ο Ζοάν Πενιαρόγια, ο οποίος μίλησε στα αγγλικά και τα ισπανικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

«Αυτό που ξέρω είναι ότι η κατάσταση είναι περίπλοκη. Ξέρω τι μπορεί να μας περιμένει στις κερκίδες και σε ολόκληρη την πόλη. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε σε εμάς και να είμαστε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι μας. Η κατάσταση όσον αφορά τους παίκτες μας είναι καλή, μου αρέσει αυτό που βρήκα. Ξέρω ότι η κατάσταση ήταν δύσκολη και όλοι προσπαθούν να την διορθώσουν» εξήγησε.

Η παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μέχρι πριν λίγο καιρό αποτελούσε το μεγαλύτερο κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου.

«Γνωρίζω ότι αυτή η ομάδα προπονιόταν από έναν από τους καλύτερους προπονητές των τελευταίων 25 ετών και ειδικά λέω ότι σε αυτή την πόλη δεν είναι απλώς ένας προπονητής, οπότε η ευθύνη που έχω είναι πολύ μεγαλύτερη και ξεχωριστή. Αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω δεν είναι να γίνω καλύτερος ή χειρότερος, αλλά να προετοιμάσω την ομάδα για τη δουλειά που πιστεύω ότι είναι απαραίτητη» επισήμανε ο Ισπανός τεχνικός.

Όσο για την κατάσταση που επικρατεί με τους παίκτες, οι οποίοι βρέθηκαν στο στόχαστρο πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, τόνισε: «Δεν θέλω να ασκήσω πίεση στους παίκτες, δεν θέλω να σκέφτονται το παρελθόν, φυσικά δεν μπορεί να ξεχαστεί, αλλά θέλω να δουλέψουμε για να αλλάξουμε την προσέγγιση. Οι οπαδοί μας που έρχονται στο γήπεδο θα πρέπει να το διασκεδάσουν, και αν χάσουμε το παιχνίδι, πρέπει να δουν την προσπάθεια των παικτών μας. Είναι πολύ δύσκολο να προετοιμαστούμε μέσα από τη δουλειά γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αλλά οι παίκτες έδειξαν θέληση και επιθυμία. Ελπίζω ότι στο μέλλον, όλα όσα κάναμε τις προηγούμενες τρεις ημέρες θα φανούν».

Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το πώς πήγαν οι διαπραγματεύσεις με την Παρτιζάν, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της επόμενης σεζόν, υπογράμμισε: «Είναι αλήθεια ότι οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν πριν από τρεις εβδομάδες, είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο Οστόγια Μιχαήλοβιτς για την ευκαιρία. Όσο για τις διαπραγματεύσεις, δεν ήταν δύσκολες. Είχα απλώς ορισμένα πράγματα που έπρεπε να διευθετήσω σχετικά με τη λήξη του συμβολαίου μου με την Μπαρτσελόνα. Αυτές ήταν δυσκολίες που έπρεπε να επιλυθούν. Ξέρω ότι οι οπαδοί της Παρτίζαν είναι παθιασμένοι και αγαπούν τον αθλητισμό. Ο Ζέλικο (Ομπράντοβιτς) δεν είναι απλώς ένας προπονητής, έχω μεγάλο σεβασμό για τον προπονητή. Ήρθα εδώ για να δουλέψω και να προσπαθήσω να βελτιώσω τα πράγματα. Γνωρίζω ότι η ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα δεν είναι θετική. Θέλω όλοι να παλέψουμε για να γίνουμε ομάδα».

Τέλος, αναφέρθηκε εκτενώς στον Τζαμπάρι Πάρκερ, ο οποίος έπαιξε πολύ καλά στην Μπαρτσελόνα με προπονητή τον ίδιο, ενώ στην Παρτίζαν είναι τραγικός.

«Όλοι θέλουν να μιλήσουν για τον Τζαμπάρι Πάρκερ. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Είμαι σε αυτόν τον σύλλογο τρεις μέρες, σε τρεις μέρες δεν μπορώ να αλλάξω πολλά, αλλά μπορώ να παρατηρήσω τι συμβαίνει. Όχι μόνο με αυτόν, αλλά και με όλους τους άλλους. Είναι αλήθεια ότι παίζει χειρότερα από ό,τι έπαιζε στη Βαρκελώνη, αλλά δεν είναι και ο μόνος. Οι άλλοι παίκτες μπορεί να παίζουν κάτω από το επίπεδό τους. Για μένα, όλοι οι παίκτες είναι σημαντικοί, έχουν σημασία. Ωστόσο, πάνω από κάθε παίκτη είναι η ομάδα, πρέπει να προσπαθήσουμε να την κάνουμε καλύτερη και να διορθώσουμε κάποια πράγματα» κατέληξε.