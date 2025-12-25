Ο Κέβιν Πάντερ απολαμβάνει την παρουσία του στην Μπαρτσελόνα και ξεκαθάρισε πως επιθυμεί να παραμείνει στη Βαρκελώνη για πολλά ακόμη χρόνια.

Η Μπαρτσελόνα μετρά πέντε νίκες στους τελευταίους έξι αγώνες στη EuroLeague και έχει εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα της κατάταξης.

Οι Καταλανοί έχουν μπροστά τους τρεις σερί εντός έδρας αναμετρήσεις απέναντι σε Μονακό (30/12), Μακάμπι (6/1) και Παρτίζαν (9/1), ενώ ο Κέβιν Πάντερ, μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους μετά τον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, αναφέρθηκε στην παρουσία του στην Μπαρτσελόνα.

«Θέλω να μείνω στη Βαρκελώνη για πολλά ακόμη χρόνια. 100%!» ανέφερε ο Αμερικανός περιφερειακός και συνέχισε: «Στη Βαρκελώνη βρήκα παρηγοριά και ενθάρρυνση. Μου αρέσει η πόλη, το κλίμα της και η ενέργειά της, που μου θυμίζουν τη Νέα Υόρκη. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι παντού. Όλα είναι υπέροχα. Όταν έχεις την μπάλα, πρέπει να σουτάρεις ή να κάνεις κάτι να συμβεί. Δεν μπορείς να είσαι αδύναμος ή εκφοβισμένος, αυτή είναι η νοοτροπία μου».

Φέτος ο Πάντερ μετράει 15.9 πόντους, 1.8 ριμπάουντ, 2.9 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 18 συμμετοχές στη EuroLeague.