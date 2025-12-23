Όσμαν: Γνώρισε την αποθέωση στα αποδυτήρια

Newsroom
Ο Τσέντι Όσμαν, γνώρισε την αποθέωση κατά την είσοδό του στα αποδυτήρια μετά την κυριαρχική εμφάνιση που πέτυχε κόντρα στη Ζάλκιρις.

Ο Παναθηναϊκός, επικράτησε της Ζάλγκιρις στο Κάουνας με 85-92, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Τσέντι Όσμαν ήταν ο MVP της αναμέτρησης και γνώρισε την αποθέωση κατά την είσοδό του στα αποδυτήρια.

Ο Τούρκος, δέχτηκε τα συγχαρητήρια από όλους, με τους συμπαίκτες του να τον αγκαλιάζουν, έπειτα από την κυριαρχική εμφάνιση που πραγματοποίησε.

Ο Όσμαν, τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους (3/3 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 1/2 βολές), 3 ασίστ και 3 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 33 λεπτά συμμετοχής.

 

@Photo credits: instagram/paobc
     

